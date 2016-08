Itä-Savo: Metsäliiton 100 000 euron yhteisösakko pitää – tehdaspäällikkö laiminlöi työturvallisuutta

Itä-Savo kertoo, että Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Metsäliitto Osuuskunnan viime vuoden lopulla työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon. Yhtiötä syytettiin Punkaharjun vaneritehtaan katon sortumisesta, koska he eivät olleet hyväksyneet budjettiin sen korjaamiseen tarvittavia rahoja.

Hovioikeus antoi torstaina ratkaisunsa Metsäliiton valitukseen. Ylempi oikeusaste ei muuttanut käräjäoikeuden työturvallisuusrikoksesta tuomitsemaa 100 000 euron yhteisösakkoa.

Hovioikeus katsoi, että Metsäliitto Osuuskunnan Metsä Wood –liiketoiminta-alueen johtoryhmässä on tapahtunut työturvallisuuslaiminlyönti. Kun vastuullisessa asemassa olevat henkilöt menettelevät moitittavasti, sitä on pidettävä vakavana ja se osoittaa piittaamattomuutta työturvallisuussäännöksiä kohtaan. Ylioikeuden mukaan tämä on otettava huomioon yhteisösakon määrää korottavana seikkana.

Itä-Savo kertoo, ettei henkilövahingoilta tai loukkaantumisilta säästyminen katon sortumisen yhteydessä vaikuttanut työturvallisuusrikoksen arviointiin.

Yhteisösakon lisäksi hovioikeus tuomitsi Metsäliiton menettämään rikoksen avulla saatuna taloudellisena korkohyötynä 2 469 euroa.

Korjattu 25.8.2016: Itä-Savon alkuperäisessä uutisessa oli virheitä. Asiassa on ollut syytettynä vain tehdaspäällikkö, ei Metsäliiton "talouspäättäjiä", saati Metsäliiton ylempää johtoa ja tekstissä nyt mainittu summa 2 469 euroa ei ole kattorakenteen korjauskulu vaan korkohyöty.