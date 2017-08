Jo yli 600 hehtaaria lahjoitettu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan

Luontolahjani satavuotiaalle -suojelukampanja on lähtenyt liukkaasti käyntiin. Kampanjassa on saatu pysyvään suojeluun jo 657 hehtaaria yksityismetsää.

"Lisäksi vireillä on noin 380 hehtaaria suojelupäätöksiä, joiden jälkeen kolkutetaan tuhannen hehtaarin rajapyykkiä. Yksityiset maanomistajat ovat antaneet 34 luontolahjaa ja kunnat kolme", tiedottaa ympäristöministeriö.

Luontolahjojen antajia löytyy ministeriön mukaan eri puolilta Suomea ja luonnonsuojelualueita on perustettu Raaseporista Inariin saakka. Kappalemääräisesti eniten suojelupäätöksiä on tehty Keski-Suomessa, kahdeksan kappaletta, ja Lapissa, viisi kappaletta. Eniten suojelupinta-alaa on Lapissa, noin 252 hehtaaria, ja Pohjois-Pohjanmaalla, noin 108 hehtaaria. Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla ei ole annettu vielä yhtään luontolahjaa.

"Suojelualueen perustamisen taustalta löytyy useimmiten halu tehdä hyvää ja säilyttää itselle tärkeän alueen luonnon monimuotoisuus. Pohjois-Pohjanmaalle on muodostumassa kampanjan tähän mennessä suurin kohde, yli 220 hehtaarin kokoinen yhtenäinen suojelualue", ministeriö kertoo.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö ja Utajärven kunta ovat yhdessä suojelemassa laajan suo- ja metsämaa-alueen Utajärven ja Muhoksen rajamailla sijaitsevalta Kivisuolta, jota suojelemaan on kutsuttu myös muita alueen maanomistajia.

Uusia suojelualueita voi tarjota kampanjaan tämän vuoden loppuun asti, ministeriö muistuttaa. Kampanjassa suojeltavista alueista ei makseta yksityisomistajille mitään korvauksia, vaan kyseessä on lahjoitus.

Alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota, joiden luonto on monimuotoista tai erityisen kaunista. Suojeluun sopivat myös alueet, joilla on harvinaisia eliölajeja tai erikoisia luonnonmuodostelmia. Kriteerit luontolahja-kohteelle eivät ole yhtä tiukat kuin esimerkiksi METSO-ohjelmassa.

Kampanjan tavoitteena on, että juhlavuoden aikana jokaiseen Suomen 18 maakuntaan perustettaisiin vähintään sata hehtaaria uusia yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään kampanjan tavoitetta vastaavasti. Metsähallitus on kartoittamassa alueita valtion luontolahjakohteiksi.