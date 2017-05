Jukka Perämäki voittoon Metsähallituksen moottorisahauskisoissa – vertaa videolta, miten olisit itse pärjännyt

Metsähallituksen avoimet moottorisahauskilpailut järjestettiin Rovaniemellä lauantaina. Perinteikkäässä kilpailussa voittoon ylsi kuortanelainen Jukka Perämäki viimeisessä lajissa.

"Tiedekeskus Pilkkeen pihalla järjestetyssä kilpailuissa oli varsin kovatasoinen osallistujakaarti. Mukana oli monikertaisia SM-voittajia, sekä MM-kilpailuissa menestystä saavuttaneita kilpailijoita", kilpailuun itsekin osaa ottanut Metsähallituksen metsuri Arto Karvonen kertoo.

"Voittoon yltäneellä Perämäellä SM-voittoja on peräti kymmenen. Lisäksi hän on viisinkertainen Viron mestari ja kerran voittanut myös Puolan mestaruuden. Myös MM-hopea ja joukkuemestaruus löytyy Jukan meriiteistä."

Perämäelle löytyi kuitenkin hyvä vastus: kilpailu oli alusta asti erittäin tasainen. Lajeja on viisi: niissä mitataan metsurin nopeutta ja tämän virheitä, joista vähennetään pisteitä. Lajit esitellään oheen liitetyllä videolla.

Kilpailu alkaa ketjun vaihdolla, jossa kilpailija vaihtaa terän ja kääntää laipan. Lajissa nopeus on valttia, mutta on oltava myös huolellinen, sillä tällä asennuksella on kilpailtava kaksi seuraavaa lajia. Rovaniemen kilpailussa nopein tässä lajissa oli Juho Paananen Kauhajoelta ajalla 11,44 sekuntia.

Muita lajeja kilpailussa ovat alta-päältä -sahaus, tarkkuuskatkaisu, tarkkuuskaato ja oksien karsinta. Karsintatehtävä on aina viimeinen. Sen lähtöjärjestys määräytyy neljän ensimmäisen tehtävän perusteella: parhaat pisteet saavuttanut karsii viimeisenä.

"Viimeiseen tehtävään lähti kärjessä ilomantsilainen Jarmo Laatikainen, mutta pieni virhe karsinnassa tiputti hänet toiseksi kokonaiskilpailussa. Kolmanneksi kilpailussa ylsi ilomantsilainen Vesa Kurki", Karvonen kertaa tuloksia. Itse hän sijoittui viidenneksi.

Karvonen kertoo myös, että kärkikymmeniköstä kolme on töissä Metsähallituksella. Kaikki ovat ammattimetsureita.

Kisan kärkikymmenikkö:

1. Jukka Perämäki

2. Jarmo Laatikainen

3. Vesa Kurki

4. Juho Paananen

5. Arto Karvonen

6. Klaus Oinonen

7. Esa Tumelius

8. Juho Tähkänen

9. Jari Temonen

10. Antti Oksanen