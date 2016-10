Kaarinalaisyrityksen entsyymit palkittiin kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla

Räätälöityjä teollisia entsyymejä erityisesti puu- ja paperiteollisuuden prosesseihin valmistava MetGen on voittanut eurooppalaisessa bioteknologian ja biotalouden EFIB-konferenssissa innovatiivisimmasta teknologiasta myönnettävän John Sime -palkinnon. Palkinnon valitsivat konferenssin osallistujat, jotka koostuvat muun muassa bioteknologian ammattilaisista, sijoittajista ja päättäjistä.

MetGenin entsyymien avulla puu- ja paperiteollisuuden prosessit nopeutuvat, mikä säästää energiaa ja raaka-ainetta.

Varsinais-Suomen Kaarinasta ponnistava yritys kuuluu suomalaisyritysten vientiä edistävän Finpron Innovatiiviset biotuotteet –kasvuohjelmaan.

MetGenin teknologiapäällikkö Matti Heikkilä uskoo, että palkinto auttaa yritystä löytämään uusia kumppaneita. Yritys tähtää nyt kovaan kansainväliseen kasvuun.

"Olemme juuri saaneet päämarkkinamme eli puu- ja paperiteollisuuden myynnin käyntiin ja nyt pyrimme skaalaamaan tätä laajemmaksi kasvuksi. Meille on ollut tärkeää Finpron apu ja osaaminen uusien vientimarkkinoiden avaamisessa ja verkostoitumisessa. Suomessa on valtavasti korkealaatuista bioteknologian osaamista, mutta kukaan ei tule meitä täältä hakemaan, vaan meidän täytyy yhdessä mennä rohkeasti kansainvälisille areenoille ja tehdä itsemme tunnetuksi", Heikkilä sanoo.

Finpron biotalouden toimialajohtaja Risto Huhta-Koivisto näkee panostukset innovatiivisten biotuoteyritysten kansainvälistymiseen merkittävänä mahdollisuutena koko Suomelle.

"Biotalouden merkitys on Suomelle suuri ja toimiala tulee kasvamaan voimakkaasti myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä biotalous vastaa 29 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Suomi on laatinut kansallisen biotalousstrategian, jossa toimialalle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Jotta Suomi saavuttaa asettamansa tavoitteet, kannattaa arvoketjun alkupään ohella satsata nykyistä voimakkaammin myös korkean jalostusasteen tuotteisiin ja palveluihin."