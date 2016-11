Karhisen metsäkommentit harmittavat lukijoita: "Pankinjohtajalta törkeää ja tylyä puhetta"

OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen kantaa huolta Suomen metsien omistajuusrakenteesta. Hänen mielestään metsätilojen pirstaloituminen, etämetsänomistajien määrän kasvu ja omistajien korkea ikä voivat johtaa merkittävään yhteiskunnalliseen ongelmaan.

"Pahimmillaan nämä tekijät voivat vaikuttaa tulevaisuudessa puun saatavuuteen."

Lukijat ottivat kommentteihin kantaa Facebookissa.

"Mitä sitä nyt tuollaisia puhumaan. Jos joku omistaa jotain niin omistakoon, ei sitä voi kieltää, jos jollain on 1 hehtaari tai 20 hehtaaria. Se on vapaan demokratian perusajatus vapaus valita! Jos ei halua myydä niin ei myy, jos haluaa myydä niin myy tai jos on siihen tarvetta", Pasi Salmi ihmettelee.

"Jos haluaa omistaa pienen palan, maata se kaikille sallittakoon, ja käyttäköön sitä, miten parhaiten taitaa ja on luonnontalouden kannalta järkevää. Tällaisia ajatuksia syntyy vain silloin, jos talous asetetaan kaiken muun yläpuolelle."

Monet korostivat, että metsätilaa on vaikea taikaiskusta muuttaa hehtaarejaan suuremmaksi.

"Pankinjohtajalta törkeää ja tylyä puhetta - kun ei ole yli 100 hehtaarin tilaa, niin ei ole - pitääkö silloin luopua elämäntyöstään, että pankin riski pienenee ja voitot kasvaa. Samalla sitten pienyrittäjät ja köyhät pois, niin pankin olo helpottuu", Jarno Söderström kommentoi.

Toni Heiskasen mielestä puunhinnoittelua saisi miettiä tarkkaan, jos puunmyyntiä halutaan aktivoida.

"Tukkipuun reaalinen hintataso on käytännössä sama kuin 30 vuotta sitten. Kustannukset tukkipuun tuottamiseen sen sijaan kasvavat koko ajan. Hmm, vaikea keksiä miten puun myyntiä voisi aktivoida..."

"Hinta se on mikä vaikuttaa puun saatavuuteen, ei se että olisi pirstaleinen kenttä", Mervi Järri jatkaa samalla linjalla.

"Ainoa mikä tässä maassa on pirstaleina on kunnioitus maanomistajia kohtaan!"

"Parempi pieni ja hyvin hoidettu kun iso ja retuperällä", Esko Pilli kommentoi.

Myös Kalevi Viio pettyi kannanottoon.

"Kylläpä on ossuuskunnan pomolta paskaa puhetta. On ymmärtäny osasa ihan väärin. Hajautettu maanomistus on enämpi hyvä ku huono asia. Jos halutaan uusia isoja mehtätiloja ni jakakoot valtio ja yritykset mehtiiään. Oes mukava saaha tähän yhteiskuntaan uutta omistavvaa luokkaa. Ihan niinku sovan jäläkeen. Siitä se lähtis tallous nousuun."

"Ostajissa vika ei myyjissä. Organisoikaa ja tehkää töitä", Martti Kojola painotti.

Lue lisää:

OP:n Karhinen: "Metsien pienet tilakoot merkittävä yhteiskunnallinen ongelma"

Uuttera metsänhoito nostaa metsätilan arvoa