Kartongit vetivät Metsä Groupin tulosta ylös

Metsä Groupin vertailukelpoinen tulos parani kevättalvella selvästi. Liiketulos nousi 109 miljoonasta 128 miljoonaan euroon. Terveestä liiketoiminnasta kertoo, että myös liikevaihto kasvoi.

Pääjohtaja Kari Jordanin mukaan tulosparannuksesta vastasivat tällä kertaa etenkin kartonkitehtaat. Viime syksynä Husumin tehtaan uusi kartonkikone vielä yski, mutta nyt kone syytää markkinoille taivekartonkia suunnitelmien mukaisesti.

Se näkyy yhtiön tulosriveillä.

Yhtiön toisena puujalkana ovat sellutehtaat. Siltäkin osin Jordanilla on hyvää kerrottavaa, sillä sellun kysyntä ja tarjonta ovat hyvin tasapainossa sekä Aasiassa että Euroopassa.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperin kysynnän Jordan odottaa jatkuvan vakaana kaikilla. Pehmopaperin kysyntä kasvaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Aasiassa.

Taantuman hellittäessä myös puutuotteiden kysyntä on parantunut. Se koskee etenkin Kerto LVL -tuotteita, mutta vanerikin käy kaupaksi.

Sahoilla paras veto on kuusella. Sen kysyntä jatkuu hyvänä kaikilla päämarkkinoilla ja etenkin Kiinassa kysyntä on vahvaa. Mäntysahatavaran ylitarjontatilanne on helpottunut ja markkinatasapaino parantunut.

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa etupäässä latvusmassaan.

Syksyllä Äänekoskella käynnistyvän biotuotetehtaan testaus- ja koekäyttövaihe etenee suunnitellusti. Tämä noin 1,2 miljardin euron investointi on Suomen metsäteollisuuden historian suurin ja se etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tehtaan käynnistymisen myötä kuitupuun käyttö kasvaa Suomessa reilulla kymmenellä prosentilla.

Jordanin mukaan maailman talousnäkymät ovat jonkin verran parantuneet. Myös Suomen talouskasvu on piristymässä.

"Kirittävää on paljon, sillä maamme bruttokansantuote on edelleen selvästi vuoden 2008 tason alapuolella. Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky on heikentynyt merkittävästi finanssikriisin jälkeen. Kilpailukykyä pitää pystyä määrätietoisesti parantamaan, jotta pärjäämme jatkossa kansainvälisillä markkinoilla.”