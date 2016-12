Kauppalehti: Metsistä maksetaan kovaa ylihintaa, joka syö rahastojen tuoton

Sijoittajapaine nostaa metsämaan hintaa niin voimakkaasti, että uusimpien metsärahastojen markkinoimat 5–7 prosentin tuotot voivat jäädä haaveeksi, Kauppalehti kertoo. Metsärahastojen tilakauppoihin käyttämä raha nelinkertaistui syyskuusta marraskuuhun alle 10 miljoonasta eurosta yli 40 miljoonaan euroon kuumentaen markkinat.

Suomeen on lyhyessä ajassa perustettu useita metsärahastoja, joilla on paljon pääomaa sijoitettavana metsäkiinteistöihin. Kauppalehti kertoo, että kaikkiaan jopa 100–200 miljoonan euron lisäpotti hakee metsäkohteita.

Lehden haastattelema UB Omaisuudenhoidon toimitusjohtaja Jani Lehti vahvistaa, että ylihintojen maksamisesta on tilastoituja todisteita. Viimeksi markkinoille tulleet metsärahastot ovat aggressiivisia, koska niiden on pakko sijoittaa keräämänsä rahat. Kauppatilastojen perusteella maksettu ylihinta on voinut olla 15–20 prosenttia.

Kauppalehti: Metsärahastot pilaavat tuottonsa