Keräilijän hyllyjä komistaa lähes 600 vanhaa moottorisahaa – "Minulle on kai jäänyt kaipuu metsään"

Raimo Koskilahden moottorisahaharrastus juontaa juurensa isän elämäntyöhön.

"Isä oli metsuri. Pienestä pojasta saakka olin isän mukana metsässä, niin kuin siihen aikaan tapana oli", hän kertoo.

Koskilahti on syntynyt 1960-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä hän alkoi kulkea isänsä kanssa metsätöissä. Ensimmäinen saha, jolla hän on itse tehnyt metsätöitä, on Partner. Ensimmäinen hänelle omaksi ostettu saha oli kevyt ruotsalainen Raket 510.

Nykyään Koskilahti tekee metsätöitä vain harrastuksena ja polttopuita varten, mutta kiinnostus moottorisahoihin on säilynyt.

"Sain isältä vuonna 2008 muutaman vanhan sahan, joita aloin laittaa kuntoon. Siitä keräily alkoi."

Muutamasta sahasta alkanut kokoelma on paisunut melkoiseksi.

"Olen hiljattain laskenut sahat. 500 meni rikki ja luku on lähempänä 600 kappaletta."

Koskilahti ostaa vanhoja sahoja ja saa niitä välillä myös lahjoituksina.

"Pääasiassa sahat ovat vanhan Vaasan läänin alueelta. Kaikki olen kunnostanut. Toisesta samanlaisesta olen ottanut varaosia. Joskus tarvitsen kolmekin sahaa, että saan yhden toimivan", hän kertoo.

"Osien saanti menee koko ajan vaikeammaksi."

Toistaiseksi sahat ovat Koskilahden kotona Jalasjärven Lehtikylässä hyllyillä, useissa eri varastoissa. Koskilahden aikeena on koota ne myöhemmin yhteen rakennukseen.

"Nyt olen rakentanut sitä mukaa lisää hyllyjä, kun sahoja on tullut lisää."

Koskilahti käy myös monenlaisissa tapahtumissa esittelemässä sahakokoelmaansa.

"Silloin pakkaan mukaan 50 sahaa."

Keräilijän suosikkisahoja ja sellaisia, joita hän haluaisi kokoelmaansa lisää, ovat 1940- ja 1950-lukujen moottorisahat. Ne ovat ensimmäisiä markkinoille tulleita laitteita ja siten harvinaisia.

"1960-luvun sahoja minulla on jo aika lailla. Kerään myös sahakirjallisuutta, sahojen käyttöohjeita ja muuta sahoihin liittyvää."

Myös suomalaiset Hyry-moottorisahat ovat keräilijöiden suosikkeja. Niitä Koskilahdellakin on.

"Silloin kun isä vielä eli, hän osasi sahoista aina kertoa, millaisia ne ovat olleet."

Käyttömukavuudesta vanhoja sahoja ei voi kehua.

"Mitä vanhempia sahat ovat, sitä painavampia ne ovat. Melu ja tärinä ovat niissä valtavia."

Kun Koskilahden isä jäi eläkkeelle metsurin töistä, poikakin vaihtoi alaa. Hän siirtyi rakennusalalle.

Käyttösahoina Koskilahdella on Stihlin bensakäyttöinen ja sähkösaha.

"En usko että metsässä akkusahat vievät polttomoottorikäyttöisiltä markkinoita. Rakennuksilla paljon käytetään sähkösahoja", hän arvioi.

Muita keräilykohteita hänellä ei ole kuin moottorisahat. Mutta mistä on syttynyt moinen innostus?

"Sitä voi joskus itsekin ihmetellä. Minulle on kai jäänyt kaipuu metsään, ja sen vuoksi sahat kiehtovat."