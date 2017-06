Kiinaan rakennetaan metsäkaupunkia vähentämään saasteita – enemmän puita kuin asukkaita

Kiinassa rakennetaan maailman ensimmäistä metsäkaupunkia, jonka on suunniteltu vähentämään ilmansaasteita, kertoo Science Alert. Kaupunki nousee Liuzhouun, Guangxin maakuntaan.

Kaupungin on tarkoitus valmistua 2020-luvulla.

Metsäkaupunkiin istutetaan 40 000 puuta, jotka poistavat ilmasta lähes 10 000 tonnia hiilidioksidia ja 57 tonnia saasteita ja tuottavat vuosittain noin 900 tonnia happea.

Puiden tarkoitus on laskea keskilämpötilaa, parantaa ilmanlaatua ja luoda meluesteitä.

Kaupunkiin nousee koti 30 000 ihmiselle. Rakennukset peitetään lähes miljoonalla yli 100 eri lajia olevalla kasvilla.

Liuzhoun kaupunki on omavarainen ja toimii geotermisellä ja aurinkoenergialla. Siellä on kaupallisia, asuin- ja virkistysalueita, sairaala ja kaksi koulua. Alueen koko on 175 hehtaaria ja se sijaitsee Liujiang-joen varrella.

