Kiira-myrsky koetteli metsiä: "Pahimmissa paikoissa on mennyt tuhansia motteja nurin"

Viikonloppuna Suomen yli pyyhkäissyt Kiira-myrsky aiheutti metsätuhoja erityisesti Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson toiminnanjohtaja Jari Ursin kertoo pahimpien tuhojen osuneen Etelä-Iitin ja Kuusankosken alueille. Etelä-Iitin alueella koettiin myös pahimmat sähköhäiriöt.

Ursin mukaan metsänomistajat soittelivat Metsänhoitoyhdistyksen henkilökunnalle jo sunnuntaina, ja puhelimet ovat jatkaneet soimistaan koko maanantaiaamun.

"Aamulla oli tupa täynnä isäntiä. Sellaista viestiä on tullut, että joltain metsänomistajalta on kaatunut pari tuhatta mottia, ja puhetta on ollut myös yhtenäisestä 7–8 hehtaarin tuhoalueesta", Ursin tarkentaa.

Myrsky on Ursin mukaan pääosin kaatanut joko yksittäisiä puita tai isompia yksittäisiä aukkoja, joihin on todennäköisesti osunut syöksyvirtaus.

"Alustava alueellinen metsätuhojen kokonaisarvio nousee jopa kymmeniin tuhansiin motteihin. Onneksi myrsky sattui elokuulle eikä heinäkuulle, jolloin sahat ovat kesätauolla. Nyt sahat ottavat puuta vastaan, joten myrskypuiden korjuu saadaan heti käyntiin."

Uudellamaalla ukkosrintama koetteli ensin pääkaupunkiseutua, ja suuntasi sen jälkeen koillista kohti.

"Ennakkotiedon mukaan Uudenmaan alueen myrskytuhot ovat pahimmat Mäntsälän kaakkoisosissa ja Orimattilan itäosissa", kertoo Metsänhoitoyhdistys Uudenmaan toiminnanjohtaja Timo Leirimaa.

Leirimaan mukaan myrskytuhojen selvitystyöt ovat yhä käynnissä, ja vasta parin päivän päästä saadaan tarkempaa tietoa.

"Pahimmissa paikoissa on mennyt tuhansia motteja nurin. Metsäasiantuntijoidemme puhelimet ovat soineet koko aamun."