Koivuvaneri on hienopuusepälle huipputuote

Hienopuuseppä Heikki Saastamoinen esittelee toimistollaan uusia Kliks-kalustesarjan huonekaluja. Ne ovat vesileikatusta vanerista valmistettuja penkkejä, joiden sisällä on säilytystilaa.

"idea lähti liikkeelle säilytysrasiasta. Aloin kasvattaa sitä kuutiomaiseksi penkiksi", kertoo Saastamoinen.

Penkkien raaka-aine on kotimaista koivuvaneria. Sitä Saastamoinen ostaa Koskisen Oy:ltä. Huippulaatuiset leikkaukset takaa vesileikkaus.

"Koivuvaneri on kevyttä ja kestävää. Tavoitteena on, että näitä kalusteita on helppo siirrellä ja vaikka muuttaa."

Saastamoinen visioi, että helsinkiläisen opiskelijakämpän kevyiden koivukalusteiden muuton voisi rekan sijaan hoitaa vaikka metrolla.

Toinen tärkeä ominaisuus Kliksin raheilla on niiden sisältämä säilytystila.

"Ihmisillä on aina vaan enemmän tavaraa, mutta vähemmän tilaa niiden säilyttämiseen. Tämä tarjoaa yhden ratkaisun siihen."

Saastamoinen näkee kalustesarjallaan käyttömahdollisuuksia julkisissa tiloissa. Täyttötilaa sisältävät rahit sopivat erinomaisesti päiväkoteihinkin.

Saastamoisen yritys on nimeltään Heinolan valmistamo.

"Tämä nimi antaa meille mahdollisuuden käyttää muutakin kuin puuta", hän perustelee.

Saastamoinen on kasvattanut yrityksensä 15 vuodessa yhden miehen verstaasta 20 hengen yritykseksi. Yrityksen 1,4 miljoonan euron liikevaihto kertyy toistaiseksi Secton Design -valaisimien valmistuksesta.

Kliks Design-kalustesarja on osa Saastamoisen kasvuhakuisuutta.

"Puualalla on ollut suunta alaspäin. Ajattelin siksi, että uuden toimijan ei kannata yrittää vallata markkinoita perinteisiltä huonekalujen tai keittiöiden valmistajilta. Päätin siksi kehittää jotain uutta."

Saastamoinen uskoo puualan tuotannossa automaation ja käsityötaidon yhdistämiseen. Tulosta syntyy riittävän kokoisilla ja hintavilla tuotteilla. Sekä lampuilla että huonekaluilla markkinat ovat maailmanlaajuiset.

"Yksi ongelma on piraattituotanto. Luulen, että kiinalaiset verkkokaupat tekevät paljon kovempaa tiliä lampuillamme. Onneksi on sellaisiakin ostajia, jotka eivät tyydy kopioon vaan haluavat alkuperäisen tuotteen."