Kokoomuksen Pertti Salolainen: "Vanhat luonnonmetsät suojeltava ennen biotalouden iskua"

Luontokuvaaja, kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.) kommentoi Twitter-tilillään lisääntyvää metsien käyttöä.

"Metsä häviää, puupeltoa ja pusikkoa riittää. Viimeinen hetki suojella vanhoja metsiä ennen kuin biotalous tuhoaa loputkin."

"Luonnonmetsä on ainoata oikeaa metsää. Muu on puupeltoa. Vanhat luonnonmetsät on nyt suojeltava ennen biotalouden iskua", Salolainen kirjoittaa.

Salolainen tunnetaan innokkaana luonnon puolustajana. Hän on Suomen WWF:n perustajajäsen.

Kansanedustaja kommentoi MT:lle, ettei hänellä ole mitään biotaloustavoitteita vastaan. "Vanhoja metsiä täytyy suojella lisähakkuiden kanssa yhtä aikaa."

"Metso-ohjelmaa tulisi edistää ja löytää sille rahoitus. Se on tavoitteista jäljessä."

Hänen mielestään metsien rakenne on menossa huonompaan suuntaan.

"Kohta meillä on täällä vain pusikkoa."