Koneviesti: Sammaleen keruussa miljoonan hehtaarin mahdollisuudet – tältä näyttää keruukoneen ensimmäinen prototyyppi

Suomessa on noin miljoona hehtaaria suota, jossa puuston sijaan kasvaa lähinnä rahkasammalta. Rahkasammalen tuotantoa varten parasta aluetta ovat maanomistajalle lähes arvottomat suot. Tällaisella suolla puusto ei happamuuden vuoksi viihdy, eikä turvetuotannon aloittaminen ole vielä kannattavaa. Kihniöläinen EcoMoss Oy on kehittänyt maailman ainoan kaupalliseen sammalennostoon tarkoitetun korjuuketjun, ja tänä kesänä ensimmäiset prototyypit ovat päässeet tositoimiin.

Näillä näkymin sammaleen tärkein markkina tuleekin olemaan käyttö kasvihuoneiden kasvualustana. Eristyskykyä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi lämpö- ja äänieristeiden valmistuksessa. Sammal voisi soveltua myös suodatusmateriaaliksi. Kun sammalta alkaa olla markkinoilla ja tehokkaan tuotannon ansiosta hinta tippuu, löytyy varmasti myös muita käyttötarkoituksia.

Sammaleenkeruukoneen prototyypin alustana on Valmet 830.1 -metsäkuormatraktori. Nykyään Komatsu-merkillä kulkeva metsäkonetehdas on ollut mukana keruukoneen kehittämisessä. Mikä tahansa kuormatraktori kuitenkin käy tehtävään, sillä tuotantolaitos on täysin itsenäinen ja kahdeksalla pultilla alustassa kiinni, joten se voidaan irrottaa tarvittaessa.

Kyseiseen koneeseen on rakennettu viides akseli, joka voidaan hydraulisesti nostaa kovalla alustalla murtamisen välttämiseksi. Telat ovat 140 cm leveät ja niillä saavutetaan huima 12 neliömetrin kantopinta-ala. Pinta-alaa tarvitaan, sillä keruukone painaa varusteltuna 18 tonnia ja sillä ajetaan pääasiassa todella pehmeissä olosuhteissa. Paripyörinä toimivat käytetyt ja edulliset kuorma-auton renkaat, jotka on kiinnitetty rautatangoilla pyöränpultteihin.

EcoMoss Oy:ssä lähti iso pyörä pyörimään kevättalvella, kun Biolan-ryhmään kuuluva Novarbo Oy tuli yhtiöön osakkaaksi. Kasvihuonetuotteisiin, kuten kasvualustoihin erikoistunut Novarbo toi tärkeää pääomaa vauhdittamaan prototyyppien saamista koekäyttöön.

Vapon kanssa on tälle kesälle solmittu 25 000 kuution sopimus, joka on mukana sammalenkeruuseen liittyvässä Tekes-hankkeessa. Tuotanto on herättänyt myös muiden muassa valtion, Kekkilän, Vaskiluodon voiman sekä ulkomaisten toimijoiden kiinnostusta.

EcoMossin hakema menetelmäpatentti on ollut käsittelyn alla jo kaksi vuotta. Yrityksen toimitusjohtaja Heikki Rantanen uskoo, että sen saamiseen on hyvät mahdollisuudet, sillä käsittelystä on tullut hyvin positiivinen vaikutelma.

