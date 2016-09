Koneyrittäjien Timo Tolppa Finnmetkossa: Ylikapasiteetti vaivaa metsäkonealaa

Puunkorjuuta vaivaava ylikapasiteetti näkyy alalla rajuna pudotuspelinä, sanoi Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Timo Tolppa Finnmetko-näyttelyssä Jämsässä.

"Puunkorjuualalla on reilusti liikaa kapasiteettia. Korjuukalustosta ei tule pulaa, vaikka puunkäyttö lisääntyisi metsäteollisuuden arvioimat 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Nykyinen konekanta ja elinkelpoiset metsäkoneyrittäjät riittävät hyvin kasvavaan hakkuumäärään."

Syitä ylikapasiteettiin on Tolpan mukaan monia.

Uusia koneita on hankittu enemmän kuin vanhoja koneita on poistettu käytöstä. Uudet koneet ovat myös vanhoja tehokkaampia, mikä tarkoittaa pienempää työmäärää korjattua puukuutiota kohden.

Tuotos työtuntia kohden on kasvanut, kun hakattavan puuston keskikokoa on tietoisesti kasvatettu ja ensiharvennuksista on siirrytty myöhempiin harvennuksiin. Myös osaamisen lisääntyminen on lisännyt puunkorjuun tehokkuutta.

Metsäkone- ja logistiikka-alan sekä maanrakennuksen ammatti- ja myyntinäyttely Finnmetko 2016 alkoi Jämsässä torstaina. Näyttely jatkuu lauantaihin asti.