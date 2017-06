Kulotuksen suosio romahti vaikka tuli kuuluu monimuotoiseen metsään – katso videolta, miten liekit ja savu peittävät metsämaan

Tuli on ollut ikiaikainen osa pohjoisten metsien luontaista kiertoa. Vaan ei ole enää. Metsäpalot sammutetaan tehokkaasti ja metsätalouteen aiemmin kuulunut kulotus on hiipunut muutamaan sataan hehtaariin vuodessa.

"Kulotuksen tukijärjestelmä ei toimi ja ilman yhteiskunnan tukea kulotus loppuu yksityismetsistä", summaa projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapiosta.

Saaristo arvelee, että jatkossa kulotuksia tehdään vain Metsähallituksen ennallistamiskohteilla ja suurten metsäyhtiöiden FSC-sertifioiduilla metsämailla.

Kulotuksen suosion romahdus on ollut nopeaa. Vielä tämän vuosituhannen alussa kulotettiin muutama tuhat hehtaaria vuodessa.

"Kulotusta pidetään kalliina ja vaikeana, eikä sen tukijärjestelmä toimi. Sen lisäksi kulotusta jarruttaa yhteiskuntaan leviävä ylivarovaisuus ja luonnosta vieraantuminen", toteaa lehtori Henrik Lindberg Hämeen ammattikorkeakoulusta.

"Ihmiset eivät enää tunne tulta ja osaa käyttää sitä. Esimerkiksi Metsähallitus on joutunut lopettamaan luonnonhoidolliset kulotukset Nuuksion kansallispuistossa paikallisten asukkaiden vastustuksen takia."

Lindberg myöntää, että kulotus on vanhanaikainen työlaji. Se on sääriippuvainen ja sitä on vaikea koneellistaa. Se sopii huonosti tilaaja-tuottaja -ajatuksella rakennettuun tukijärjestelmään. Kilpailutettavia kulotusmarkkinoita on vaikea muodostaa.

Toisaalta kulot ja metsäpalot ovat näihin päiviin asti olleet osa luonnonkiertokulkua. Jos ne katkeavat kokonaan, monimuotoisuus kärsii.

"Suomi on EU:ssa sitoutunut suotuisan suojelun tasoon. Sen ylläpito ei onnistu ilman kulotuksia."

Etelä-Suomessa kulotusten jatkumo on toiminut alueilla, jossa kulotusperinne on pysynyt voimissaan. Keskittymiä on esimerkiksi metsäkoulujen ympärillä. Evolla tämän kevään ohjelmassa on ollut kolme kulotusta.

Lindbergiä harmittaa, että kulotusten hyödyt ja lisäystarve tuodaan esiin kaikissa raporteissa ja tutkimuksissa. Käytännössä ei kuitenkaan ole tehty mitään kulotusten edistämiseksi.

"Monimuotoisuuden ylläpito vaatii kulotuksia. Siitä ei pääse mihinkään, että jokainen kulotus ja säästöpuu maksaa jollekin jotain."

Lindberg ja Saaristo toivovat, että jos kulotuksille asetettaisiin oikeasti selkeät tavoitteet ja järjestettäisiin rahoitus. Sen jälkeen aloitettaisiin työ tavoitteen saavuttamiseksi.

"Vaihtoehtona on sekin, että myönnetään, ettei yhteiskunnan varat riitä tähän. Samalla menetetään osa luonnon monimuotoisuudesta."

Saaristo ja Lindberg nostavat kulotuksen hyödyt haittoja suuremmaksi. He myös näkevät sen nopeana keinona luonnon monimuotoisuuden kasvattamiseksi.

"On esimerkiksi suojelumyönteisiä metsänomistajia, joiden mailta ei löydy Metso-ohjelmaan sopivia kohteita. Kulottamalla sellaisia kohteita syntyy nopeasti."

Luonnonhoidollisessa kulotuksessa metsänomistaja voi hakata arvopuuston pois, mutta jättää riittävästi säästöpuita. Kulotuksen jälkeen maa taimettuu sekametsäksi, jossa on valmiiksi paljon lahopuuta.

Ympäristöjärjestöt eivät ole ottaneet luonnonhoidollisia toimia täysin omakseen. Niiden ajattelu on lähtenyt perinteisestä suojelusta. Aktiivisia toimia monimuotoisuuden kasvattamiseksi on ainakin välillä pidetty viherpesuna.

Luonnonhoidollisen kulotuksen etuja luonnon monimuotoisuudelle ei kuitenkaan voi kiistää.

Kulotuksen kustannukset vaihtelevat kohteen ja pinta-alan mukaan alle tuhannesta eurosta noin 3 000 euroon hehtaarilta. Metsänhoidollinen kulotus on tehokkainta Pohjois-Suomessa riittävän suurilla pinta-aloilla.

"Paksun kuntan alueilla Pohjois-Suomessa ja Suomenselällä kulotus on taloudellisesti kannattavaa, sillä se parantaa metsän kasvua. Siksi on outoa, että Metsähallituksen Metsätalous Oy on päättänyt luopua kulotuksesta", toteaa Lindberg.

Lindbergin mukaan päätös kulotuksesta luopumisesta on muutenkin outo, sillä Metsähallitus on sitoutunut monimuotoisuuden vaalimiseen ja yhteiskuntavastuuseen.