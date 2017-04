Kuusen taimipula siirtää istutuksia keväästä syksyyn – "Kaikki taimet on myyty"

Kuusen taimista on tällä hetkellä pulaa koko maassa. Metsähallituksen omistaman taimitarhayhtiön Fin Forelian Nurmijärven taimitarhapäällikkö Antti Lännenpää pitää tilannetta poikkeuksellisena.

"Kaikki kuusen taimet on myyty tarhoiltamme jo loppuun. Pulaa on useista miljoonista taimista valtakunnan tasolla", hän kertoo.

Myös koivun ja männyn taimet ovat loppuneet, vaikkei pula olekaan yhtä kova kuin kuusella.

Fin Forelia on alan suurin tuottaja Suomessa. Toiseksi suurimman taimiyhtiön Taimi-Tapion toimitusjohtaja Tero Kauppinen vahvistaa, ettei lisätaimia ole myydä, vaikka kysyntää kaikille puulajeille olisikin.

"Enemmän taimia kyllä menisi, käyttö on kasvanut", Kauppinen sanoo.

Hän kertoo, että kaikki sovitut taimitilaukset on kuitenkin pystytty toteuttamaan.

Taimipula näkyy metsänhoitoyhdistyksissä, joissa odotellaan taimitilauksia. Istutukset aloitetaan etelässä toukokuun alussa. Yhteensä Suomessa istutetaan yli 150 miljoonaa puuntainta vuodessa.

Päijänteen metsänhoitoyhdistyksessä, jonne taimet ovat saapuneet huhtikuun puolivälin jälkeen, on historiallisen huono taimitilanne.

Päijänteellä jää tänä vuonna uupumaan noin 150 000 kuusentainta. Vuosittain yhdistys istuttaa noin 1,5 miljoonaa tainta.

"Tämmöinen vajaus kyllä tuntuu", Päijänteen yhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo harmittelee.

Viime vuoden muokkausjäljet saadaan Päijänteen alueella istutettua, mutta tänä vuonna muokattujen tilojen istutukset siirtyvät syksyyn ja ensi kevääseen. Tuontitaimia Takalo ei kuitenkaan pidä vaihtoehtona.

"Joudumme nyt soittelemaan metsänomistajia lävitse ja kertomaan, että istutukset siirtyvät."

Takalolle kuusten taimipula tuli täytenä yllätyksenä.

"Yleensä tähän aikaan varastoja on saatu vielä täydennettyä."

Myös muissa yhdistyksissä kärvistellään kuusen taimivajauksessa. Länsi-Uusimaan metsänhoitoyhdistyksessä osa istutuksista siirtyy syksyyn.

"Oma moka, kun olimme näin myöhään liikkeellä", Ari Lindholm Länsi-Uusimaalta kertoo. "Istutusmäärä elää aina."

Lounametsän yhdistyksen johtaja Harri Tasanen ei pidä taimipulaa yllätyksenä. Jokainen käyttämätön taimi on kustannuserä tilaajille.

"Eivät taimitarhat voi varautua pitämään varastossa ekstrataimia. Kasvatus on pitkäjänteistä työtä ja sopimukset ovat pitkiä."

Fin Forelialla vain sopimusasiakkaat ovat saaneet kaikki tarvitsemansa kuusen taimet tänä keväänä. Uusia sopimuksia ei enää voida tehdä.

"Useat pienet toimijat ovat pulassa, koska he ovat tottuneet täydentämään varastojaan myöhemmin", Lännenpää valaisee tilannetta.

"Emme voi myydä taimia, jotka on luvattu jo muille toimijoille."

Fin Forelia miettii keinoja lisätä taimimäärää, jos kuusentaimien kysyntä jatkuu entisellään. Vuosittaista tilannetta on kuitenkin vaikea ennakoida etukäteen ja kasvatusmäärät sopeutetaan tilausten perusteella.

"Kysyntäpiikit vaihtelevat ja niihin on vaikea varautua. Tämä on tämän hetken ilmiö. Kysyntää on vaikea ennakoida etukäteen, koska taimet laitetaan kasvamaan jopa pari vuotta ennen istutusta."

Syyksi pulaan Lännenpää uskoo kuusitukin hyvän kysynnän. Hyvä korjuutalvi erityisesti kuusikoiden talvileimikoissa onkin saanut toimijat havahtumana lisätaimiin.

"Kuusikoita on hakattu paljon, mikä näkyy myös taimitarhoilla", hän uskoo.