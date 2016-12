Kylvökoneille lisää käyttöaikaa – myöhäissyksyn kylvöistä hyvät kokemukset Lapissa

Metsähallitus ja yhteismetsät ovat saaneet Lapissa hyviä tuloksia myöhäissyksyn kylvöistä metsänuudistamisessa. Myös Luonnonvarakeskus Luke on tutkimuksissaan huomannut, että loka-marraskuussa kylvetyt männynsiemenet itävät ja kasvavat taimiksi hyvällä prosentilla.

"Tämä on metsämiesurani suurin äimistelyn aihe. Ennen ei tullut edes mieleen syyskylvö", pian eläkkeelle jäävä Luken ulkopuolinen tutkija Mikko Hyppönen totesi keskiviikkona metsäntutkimuspäivässä Rovaniemellä. Hyppönen on tehnyt elämäntyönsä Metsäntutkimuslaitoksella, joka nyt on osa Lukea.

Luke aloitti vuonna 2013 männyn kylvökokeet Sodankylän Orajärvellä. Kolmena vuonna kylvettiin lautasäkeellä muokattuun maahan siemeniä kuukauden välein kesäkuusta marraskuuhun.

Vuodet eivät olleet veljeksiä, mutta tulokset olivat yhdenmukaisia: Marraskuun alussa kylvetyt metsämännyn siemenet taimettuivat parhaiten – keskimäärin koevuosina yli puolet siemenistä kasvoi taimiksi.

Noin kolmannes siemenistä taimettui myös kesä-heinäkuun kylvöissä, mutta elo-syyskuun kylvöissä taimettumisprosentti jäi kymmeneen.

"Epäsopivin aika männyn kylvöön on loppukesä", Hyppönen summaa. Silloin siemen alkaa jo itää, mutta ei ehdi varautua talveen.

Hyppösen mukaan myöhäissyksyn kylvöissä siemen ikään kuin varastoituu maahan ja on keväällä heti valmis itämään.

"Se saa jonkinlaisen alkukäsittelyn", hän selvittää.

Etenkin Lapissa ongelma on, että muokkaus- ja kylvökoneiden toiminta-aika on alkukesällä lyhyt, sillä lumien sulettua täytyy odottaa, että maa kantaa raskaita koneita. Valtaosa kylvöistä tehdään koneellisesti.

Syyskylvöjä lisäämällä koneiden käyttöaste paranisi ja alkukesän ruuhka helpottuisi.

Luke on tehnyt samankaltaisia kylvökokeita myös Suonenjoella. Siellä kylvökoneet pääsevät töihin jo huhtikuussa. Parhaiksi kylvöajoiksi osoittautuivat huhti-toukokuu ja loka-marraskuu.