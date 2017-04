Luke: Tuontipuun käyttö energiantuotannossa on vähentynyt

Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt tuontipuun osuutta energiantuotannossa vuosina 2011–2015.

Tuontipuuta energiantuotannossa käytetään suoraan tuotavina hakkeena ja polttopuuna. Lisäksi metsäteollisuuden käyttämästä tuontipuusta syntyy poltettavia sivuvirtoja kuten purua ja kuorta sekä sellunkeiton yhteydessä mustalipeää.

Vuonna 2015 tuontipuun osuus oli energiantuotannon puupolttoaineista 14 prosenttia, mustalipeän osuus tästä on kaksi kolmasosaa, Luken selvitys kertoo.

Yliaktuaari Esa Ylitalon laatiman selvityksen mukaan Suomeen tuotu hake käytettiin metsäteollisuudessa kokonaan vuosien 2000–2007 aikana. Vuosina 2008–2010 hakkeen tuontimäärä ylitti teollisuuskäytön miljoonalla kuutiometrillä vuosittain, ja erotuksen oletetaan menneen energian tuottamiseen.

"Enimmillään tuontihake kattoi neljänneksen metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäytöstä", Ylitalo laskee.

Vuoden 2010 jälkeen tuontihakkeen käyttömäärät ovat laskeneet tasaisesti.

Vuonna 2015 tuontihaketta käytettiin energian tuotannossa 0,4 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia metsähakkeen kokonaiskäytöstä. Keskimäärin tuontihakkeen osuus oli kahdeksan prosenttia vuosina 2011–2015.

Ulkomailta tuotua tukkia ja kuitupuuta on käytetty energiantuotantoon noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Määrä on vähentynyt puoleen vuodesta 2011.

Kun tukit ja kuitupuu lasketaan mukaan metsähakkeen määrään, on tuontihakkeen osuus energiantuotannosta keskimäärin 13 prosenttia tarkasteluaikana.

Tuontipuusta saatua kuorta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa keskimäärin 0,8 miljoonaa kuutiometriä vuosittain eli 12 prosenttia kuoren kokonaismäärästä. Lisäksi ulkomaista poltto- ja jätepuuta paloi energiantuotannossa 0,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tuontipuun osuus on keskimäärin 14 prosenttia energiantuotannossa käytetyistä puupolttoaineista vuosina 2011–2015. Selluntuotannossa syntyvä mustalipeä on merkittävin tuontipuusta saatava puupolttoaine, sen osuus on yli 60 prosenttia. Ulkomailta tuodun puun kuoren osuus puupolttoaineista oli 11 prosenttia ja metsähakkeen yhdeksän prosenttia.

"Tarkasteltaessa mustalipeän tuotantoa ja teollisuuden kiinteitä sivutuotteita voidaan todeta, että tuontipuuhun perustuva energiantuotanto on vähentynyt merkittävästi 2000-luvun puolivälistä, jolloin metsäteollisuuden käyttämästä puusta oli suurempi osa ulkomaista", Ylitalo sanoo.

Tuontipuun energiakäytöstä ei ole olemassa erillisiä tilastoja. Selvityksessä käytetyt tiedot saatiin yhdistelemällä ja vertailemalla Tullin, Tilastokeskuksen ja Luken ulkomaankauppaa sekä puun ja energian käyttöä koskevia tilastoja.