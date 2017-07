Lukija hiilinielupäätöksestä: “Pitäisi laittaa tutkijat porkkananviljelykurssille”

MT kertoi maanantaina Bios-tutkimusyksikön näkemyksistä, joiden mukaan Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan viimeviikkoinen äänestys on linjassa tiedeyhteisön näkemysten kanssa.

Tutkijoiden ajatukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-sivulla.

"Tuo Bios -ryhmän toiminta on kyllä epäisänmaallista. Suomalainen veronmaksaja maksaa, jos historiallinen hakkuutaso jää vertailupohjaksi. Hakkuumääräthän riippuvat puunkäytöstä, jonka ratkaisevat markkinatalouden lait ja investoinnit. Bios-ryhmä puhuu hiilivarastosta, joka on parhaimmillaan puurakennuksissa, jotka tehdään tukkipuusta.", Mikko Tiirola kirjoittaa.

"Sitä ei saa, jos metsiä ei hoida ja harvenna. Sivutuotteille eli sellutuotteilla ja bioenergialla taas korvataan fossiilisia. Pitäisi laittaa adressitutkijat porkkananviljelykurssille, jossa oppii sen, ettei isoja saa ellei harvenna", hän jatkaa.

Keskustelijoiden mukaan Suomen metsätaloutta ei ole syytä haukkua.

"Ilmastotaisteluun on ehdottomasti ryhdyttävä, sitä ei käy kiistäminen. Nyt vain haukku kohdistuu aivan vääriin puihin. Suomen metsätalous on ehdottomasti ekologista ja kestävää, lisäksi vahvasti mukana ilmastonmuutostalkoissa. Vaikka hakkuita lisättäisiin, metsämme säilyvät hiilinieluina, metsän kasvatuksemme tähtää aina tukkipuun kasvatukseen ja tukkipuu on hiiltä varastoivien puurakennusten lähde, Juha Huttunen kirjoittaa.

"Kun puhuitaan "kestävästä" metsien käytöstä, niin kukakohan sitä on harrastanut vuosisatoja. Suomessa on metsiä edelleen, pilvin pimein, mutta Keski-Euroopassa muutama pläntti siellä täällä!", Reijo Puurtinen kirjoittaa.

Keskustelussa pohditaan myös sitä, kuka hyötyy hakkuurajoituksista

"Hyötyjä on suomalainen selluteollisuus, koska nyt ollaan estämässä uusien, samaa raaka-ainetta käyttävien, tehtaiden rakentaminen ja siten kilpailun syntyminen. Suurin häviäjä on suomalainen metsänomistaja, joka joutuu myymään kuitupuunsa markkinoilla, joissa ei kilpailutilannetta ole. Minusta tätä ympäristöpäätöstä tulisi tarkastella myös kilpailun rajoittamisen kannalta. Miten suomalaiselle metsänomistajalle kohdennettu vastuu maailman tulevaisuudesta korvataan? Jos tällä halkuurajoituksella on merkittävä vaikutus, korvauskin lienee huomattava", Markku Pudas kirjoittaa.

"Kyllä ilmaston lämpiäminen pitäisi alkaa ottamaan tosissaan. Suomen turhin ja pahin ilmastokaasu on märistä soista ja hoitamattomista pelloista tuleva metaani! Metsäojien tukkiminen ja jatkuva soistuminen lisäävät metaanin tuloa ilmakehään. Koska metsää joka tapauksessa tarvitaan ja hakataan tulevaisuudessakin, olisi ympäristön kannalta ensiarvoisen tärkeää saada Suomen suometsät kasvamaan puuta, elikkä puulle pitäisi saada kysyntää", Matti Pyykönen kirjoittaa.

"Hyvästi metsäsektori. Ihmiset, mitkä ei osaa metsässä kävellä ja ymmärrä miten kuvio hommat, menee tekee näitä päätöksiä", Sami Tuominen kirjoittaa.

