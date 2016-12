Lukijalta: Suomussalmen "viimeistä metsää" on suojeltu jo monta kertaa

Ympäristöjärjestöt ovat monta kertaa vedonneet "viimeisten" vanhojen metsien suojelemiseksi Suomussalmella, havainnoi Mirja Humalamäki MT:n mielipidekirjoituksessa.

Suojelupäätöksen jälkeen on joka kerta kuitenkin löytynyt uusi "viimeinen" metsä.

Humalamäki on seurannut hakkuita suunnittelijana ja sittemmin sivustakatsojana. Omasta leimikostaan syntyneen suojelukiistan Nuolikankaalla hän mainitsee nousseen otsikoihin jo 1980-luvulla.

Sen jälkeen on suojeltu metsiä ainakin Murhisalossa, Malahviassa ja Riuskassa. Tuorein vetoomus on Syväjärvenkankaan virkistysmetsien puolesta.

"Jos jää sellainen mielikuva, että Syväjärvenkankaan ja Hossan välillä kaikki on raiskattu, rusikoitu ja pirstottu, on syytä muistaa, että on täällä jotain suojeltukin. Lakisääteisten suojelualueiden maapinta-ala on Suomussalmella 53 000 hehtaaria."

Lisäksi hakkuiden ulkopuolella on soita, kitumaita ja Metsähallituksen omalla päätöksellään suojelemia alueita.

Mirja Humalamäki: "Viimeiset" metsät hakkuiden kohteina