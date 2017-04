Luonnonperintösäätiö osti lisää metsää Töysästä

Luonnonperintösäätiö on ostanut lisää maata suojeluun Etelä-Pohjanmaalta, Alavuden Töysästä. Uusin aluehankinta on 34 hehtaarin kokoinen Haverin metsätila, joka liittyy suoraan säätiön jo aiemmin hankkimaan Lampilan metsään. Yhdessä näistä alueista muodostuu 67 hehtaarin kokoinen suojelualue.

"Haveri-Lampila muodostaa merkittävän, yhtenäisen vanhan metsän alueen seudulla, jolla luonnonsuojelualueita on toistaiseksi vain vähän", Luonnonperintösäätiö tiedottaa.

Säätiön mukaan Haverin tila ostettiin Atte Kaasalaiselta, jonka suvulle tila siirtyi sodan jälkeen. Rajantakaisen Karjalan Pyhäjärveltä evakkona tullut Heikki Kaasalainen oli ostanut tilan itselleen vuonna 1946. Heikin pojanpoika Atte koki suojelun parhaiten menneitä sukupolvia kunnioittavana ratkaisuna.

"Haverin tilalla asuttiin sotien jälkeen joitakin kymmeniä vuosia. Tilalle rakennettiin suuri talo ja pihapiiri, josta on enää kasvillisuuteen uppoavat rauniot jäljellä. Syvemmällä metsässä on sijainnut vielä paljon vanhempina aikoina pieni torppa, jonka kivijalka on juuri ja juuri havaittavissa puiden juurakoiden välissä", säätiö kuvailee tilan historiaa.

Luonnonperintösäätiön perusti kalastaja-kirjailija Pentti Linkola vuonna 1995. Säätiön tarkoituksena on hankkia omistukseensa luonnonalueita ja taata niille luonnonsuojelulain mukainen pysyvä rauhoitus. Säätiön omistuksessa on 61 suojelualuetta eri puolilla maata.