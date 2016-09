Luonto-Liitto lyttää Luken metsien suojelutilastot: "Liioitellaan tarkoitushakuisesti"

Luonnonsuojelujärjestö Luonto-Liitto kritisoi kovin sanoin eilen julkistettua Luonnonvarakeskuksen metsien suojelun tilastoa.

"Luken mukaan Suomen metsistä on suojeltu 12 prosenttia. Luku on kuitenkin harhaanjohtava. Varsinaista tuottavaa metsämaata on lakisääteisesti suojeltu hakkuilta koko maassa vain noin 5,7 prosenttia", järjestö tiedottaa.

"Metsien suojelupinta-alaa liioitellaan tarkoitushakuisesti."

Luonto-Liiton mielestä suomalainen metsätalous yritetään saada näyttämään kestävältä "tilastokikkailulla".

Luonnonvarakeskuksen tutkija Terhi Koskela korostaa, että Luonto-Liiton kaipaamat erittelyt metsämaasta ja kitumaasta suojeluluokittain ja -keinoittain löytyvät kyllä tilastoista.

"Valtakunnalliset erittelyt on saatavissa ja maakunnittain ne tulevat käyttöön ensi viikolla."

Koskelan mukaan tilastointiperiaatteista on sovittu maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä.

Luonto-Liiton mielestä suojelupinta-alaan ei voisi mitenkään laskea mukaan rajoitetun metsätalouden alueita, esimerkiksi Natura-alueita, eikä talousmetsien monimuotoisuuskohteita, joista ei ole käytettävissä julkista tietoa.

Koskelan mukaan talousmetsien monimuotoisuuskohteet ovat esimerkiksi Metsähallituksen alueita, joilla ei tehdä muita toimenpiteitä kuin luonnonhoidollisia poimintahakkuita tai rajoitettuja metsänkäsittelyjä.

Luonto-Liitto ei tällaisia suojelukohteita hyväksy tilastoihin.

"Suojelun piiriin ei pitäisi laskea maanomistajien omilla päätöksillään hakkuiden ulkopuolelle rajaamia alueita, joiden olemassaoloa ei voida julkisista dokumenteista varmentaa. Tällaisten alueiden siirtäminen takaisin hakkuiden piiriin onnistuu kenenkään tietämättä, eikä niillä siksi pitäisi olla sijaa virallisissa suojelutilastoissa."

Suomen metsistä suojeltu 12 prosenttia eli 2,7 miljoonaa hehtaaria