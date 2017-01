Maakotkan pesäpuu nurin – Ruotsalaisen metsäyhtiön FSC-sertifikaatti vaarassa

Tukholman pörssissä noteerattu metsäteollisuusyhtiö Holmen on joutunut selvittelemään alkuvuonna hakkuitaan Pohjois-Ruotsin Strömsundin seudulla.

Yhtiön hakkuista tehtiin ruotsalaisen Lantbruk-verkkolehden mukaan ilmoitus poliisille, koska yhtiö oli kaatanut rauhoitetun maakotkan pesäpuun. Lehden mukaan alueen viranomaisten luontokartoituksen tekijä oli ilmoittanut yhtiölle, että pesäpuu on viime aikoina ollut asuttu.

Holmen on yksi Ruotsin suurimmista maanomistajista ja sen metsät on sertifioitu FSC- ja PEFC-sertifikaatein. Nyt FSC-sertifioinnin ehtojen toteutumista valvova DNV GL -sertifiointilaitos on antanut Holmenille vakavimman asteen varoituksen. FSC:llä on kolmiportainen huomautusjärjestelmä toiminnan puutteiden varalta. Holmenilla on kolme kuukautta aikaa korjata puutteita ja sen jälkeen sertifiointilaitos tarkastaa toiminnan.

Yhtiön aluepäällikkö Mathias Westerlund kertoo Holmenin tiedotteessa, että Strömsundin alueella 35 prosenttia metsistä on jätetty hakkuiden ulkopuolelle, vaikka sertifikaatit vaativat vain viiden prosentin suojelua. Yhtiö korostaa kehittäneensä luonnonsuojelua viimeksi kuluneina vuosina myös palkkaamalla luontoasiantuntijoita ja tekemällä luontoarvokartoituksia. Strömsundin alueella ja muualla maan luoteisosissa luontoarvojen inventointi ja arviointi on yhtiön mukaan vaikeaa "alueen erityisen luonteen" vuoksi.

