Metsä Group ja Tieto rakentavat virtuaalimetsää – tavoitteena virtuaalinen metsäkäynti asiakkaan omassa metsässä

Metsä Group hyödyntää digitalisaatiota aktiivisesti jo olemassa olevien sekä uusien metsänomistajille tarkoitettujen palvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä yritys rakentaa virtuaalista metsädemoa, mikä voisi mahdollistaa tulevaisuudessa virtuaalisen metsäkäynnin asiakkaan omaan metsään.

Metsä Groupin virtuaalimetsädemossa on mukana Tieto Oyj ja start up -yritys CTRL Reality. Yrityksen lehdistötiedote lupaa hankkeen valmistuvan syksyyn mennessä.

Pidemmän aikavälin tavoite on luoda yhdessä menetelmä, jolla virtuaalinen metsä voidaan saada aikaan eri datalähteiden tietoihin perustuen mistä tahansa metsästä.

Yrityksen lehdistötiedotteen mukaan virtuaalinen metsäsuunnitelma on mahdollinen jo lähivuosina. Virtuaalitodellisuudessa voidaan näyttää, miltä metsä näyttää esimerkiksi hoitotöiden jälkeen.

Tänä kesänä Metsä Groupilla on lisäksi testissä kolmen start up -yrityksen kanssa tiedonkeruuhanke droneilla eri kauko-ohjattavilla minikoptereilla ja kiinteäsiipisellä lennokilla. Tarkoitus on kehittää uusia menetelmiä metsäsuunnitelmien laadintaan.

Drone-menetelmiä on kehitetty talvesta 2016 lähtien ja Metsä Groupin mukaan tulokset ovat olleet hyviä. Metsästä saadaan uusien menetelmien myötä nykyistä tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa.

