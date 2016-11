Metsä Groupin Kari Jordan palkittiin vuoden toimitusjohtajana

Metsäteollisuuden kansainvälinen tietopalvelu RISI on nimennyt Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordanin vuoden globaali toimitusjohtaja -palkinnon saajaksi Brysselissä maanantaina järjestetyssä PPI Awards 2016 -tilaisuudessa.

Jo aiemmin tänä vuonna tietopalvelu myönsi Jordanille vuoden Euroopan toimitusjohtaja -palkinnon.

"Metsä Groupin vuonna 2005 alkanut laaja rakennemuutos on ollut menestyksekäs. Tämä palkinto on hieno tunnustus Metsä Groupissa tehdystä määrätietoisesta työstä. Metsäteollisuustuotteilla luodaan kestävää tulevaisuutta. Metsä Groupilla on merkittävä rooli alan kehityksessä", Jordan sanoi.

RISIn palkinto myönnetään vuosittain yhdelle metsäteollisuuden yritysjohtajalle maailmassa. Palkittu henkilö on tehtävässään suoriutunut erinomaisella tavalla strategisessa ja taloudellisessa kehityksessä sekä liikkeenjohdossa.