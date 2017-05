Metsä Groupin tuleva pääjohtaja suunnittelee ryhtyvänsä metsänomistajaksi

Metsä Groupin pääjohtajana ensi vuoden huhtikuussa aloittavalla Ilkka Hämälällä on vahva usko metsäalaan. Metsää hän ei kuitenkaan itse omista. Vielä.

Hämälän mukaan metsäalan tulevaisuus on valoisa, sillä globaalit trendit, kuten väestön kasvu, kehittyvien talouksien nousu, kaupungistuminen ja fossiilisista raaka-aineista luopuminen lisäävät metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää.

Metsä Groupin tuotepaketti on muokattu vastaamaan kuluttajien kasvavia tarpeita. Siltä osin kaikki on kunnossa ja luvassa on kovia kasvun vuosia.

"Itselläni usko metsäteollisuuteen on aina ollut vahva. Siinä ei ole laaksoja ollut edes kymmenen vuotta sitten, kun tätä alaa pidettiin auringonlaskun alana."

Hämälän mukaan kilpailukykyisen metsäteollisuuden lähtökohtana on raaka-aineen saatavuus, puut ja hyvin hoidetut metsät.

"Omaa metsää minulla ei ole. Luultavasti asia muuttuu tulevaisuudessa ja rupean metsänomistajaksi itsekin", Hämälä toteaa.