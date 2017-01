Metsä kasvanut Ruotsissa ennätyslukemiin

Ruotsin metsävarannot ovat kaksinkertaistuneet 90 vuodessa, kun metsien kasvu on lisääntynyt. Tällä hetkellä yli puolet Ruotsin maa-alueesta on metsämaata.

”Ruotsissa on nyt aiempaa enemmän tiheämpiä metsiä. Harvat metsät kasvavat taas. Tämä trendi näkyy koko Euroopassa”, professori Göran Ericsson Ruotsin maatalousyliopisto SLU:sta kertoo Landbruk & Skogsland-lehdessä.

Lehden mukaan syynä metsävarojen kasvuun on se, että muuttoliike maalta kaupunkiin on kasvanut ja eläinten määrä tiloilla on vähentynyt.

Ericsson pitää metsärakenteen muutosta positiivisena. Hänen mukaansa metsien kasvun elpyminen on osoitus menestyksekkäästä luonnonhoidosta.

”Meillä on metsiä, jotka tuottavat puutavaraa, biomassaa ja tarjoavat virkistysmahdollisuuksia”, professori sanoo.

Myös maatalousmaiden määrä Ruotsissa on kasvussa. Tämän seurauksena Ruotsin metsien kokonaispinta-ala uhkaa pienentyä, vaikka metsien kasvu onkin ampaissut nousuun.

”Herää kysymys, onko se toivomamme kehityssuunta”, Ericsson kyseenalaistaa.

Ruotsi on kuitenkin metsävarojen tehokkain hyödyntäjä Euroopassa