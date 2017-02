Metsäala tarjoaa monipuolisesti kesätöitä

Metsäalan yritykset, yhdistykset ja muut toimijat palkkaavat ison määrän kesätyöntekijöitä joka vuosi.

Kun vakituiset työntekijät kirmaavat kesälaitumille, opiskelijat pääsevät soveltamaan luentosaleissa opittua tietoa käytäntöön.

Metsäteollisuuden yritykset työllistävät kesäväkeä paljon.

Metsä Group palkkaa vuosittain 700 ja UPM jopa tuhat eri vaiheissa olevaa opiskelijaa teollisuuden palvelukseen. Kesätyöpaikkahaku yrityksiin käynnistyy vuosittain jo joulukuussa.

”Ensimmäiset paikat täytetään paraikaa”, henkilöstöasioista vastaava Kaisu Lehtinen UPM:ltä kertoo.

Suurin osa vakituisen henkilöstön tuuraajista on yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Usealle opiskelijalle kesätyö on harjoittelujakso, josta saa hyvää kokemusta tulevaa uraa ajatellen.

”Olemme riippuvaisia kesätyöntekijöistä, jotta pääsemme itse lomalle”, henkilöstöjohtaja Anneli Karhula Metsä Groupista kertoo.

Karhulan mukaan noin puolet Metsä Groupin kesäapulaisista on teknillisen korkeakoulun opiskelijoita eli tulevia diplomi-­insinöörejä. He ovat opiskelleet esimerkiksi paperi- ja sellu-, pro­sessi-, kone- tai sähkö-­automaatiotekniikkaa. Kesällä he työskentelevät tuotannon prosessitehtävissä, kunnossa­pidon parissa ja laboratorioissa.

Vaikka kesätyöntekijöitä palkataan ympäri Suomea, UPM:n kesätyöntekijöiden keskittymä on erityisesti Itä-Suomessa.

”Tuotantolaitoksemme Lappeenrannan alueella tarvitsevat paljon työvoimaa”, Lehtinen kertoo.

Teekkariopiskelijoiden lisäksi toinen suuri opiskelijaryhmä ovat metsäalan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Metsä Groupin metsäpalveluista vastaava Metsä Forestin tuotantopäällikkö Pasi Arkko selventää, että suurin osa metsäalan opiskelijoista palkataan metsänhoidon ja puukaupan työnjohdon tehtäviin.

”Tekijöitä tarvitaan erityisesti metsänviljelyn ohjaukseen ja taimilogistiikan tehtäviin.”

”Kaksi kolmasosaa harjoittelijoista on metsätalousinsinööri­opiskelijoita ja yksi kolmasosa metsäylioppilaita Helsingin ja Joensuun yliopistoista.”

Vaikka suurin osa metsä­teollisuuden kesä­työpaikoista on tuotantolaitoksissa ja metsissä puukaupan tukemisessa, kesätöihin palkataan vuosittain myös kemian sekä kauppa- ja oikeus­tieteiden opiskelijoita.

Karhulan mukaan osaavia nuoria etsitään esimerkiksi logis­tiikan suunnitteluun, laboratorioihin, asiakaspalveluun, tuotannonsuunnitteluun, taloushallintoon, edunvalvontaan sekä HR-palveluihin.

Vielä on hyvää aikaa hakea, sillä haut metsäteollisuusyrityksiin loppuvat helmikuun viimeisenä päivänä.

Myös metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskus palkkaavat kesä­apua pottiputken ja raivaus­sahan varteen sekä toimistoihin.

Metsänhoitoyhdistykset palkkaavat kesäksi opiskelijoiden lisäksi myös koululaisia.

”Koululaisille löytyy töitä taimien istutusten parissa”, Päijät-­Hämeen metsänhoitoyhdistyksen johtaja Jari Yli-Talonen kertoo.

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys on tehnyt kesätyöntekijöiden valinnat jo vuoden vaihteessa.

”Palkkaamme harjoittelijoita, joilla on vähintään kaksi vuotta opiskeluja takana, erilaisiin työnjohdon tehtäviin”, yhdistyksen johtaja Petri Pajunen sanoo.

Yleisimmät tehtävät sisältävät korjuuvalvontaa, leimikoiden suunnittelua ja metsätilakäyntejä.

”Meihin voi olla suoraan yhteydessä, jos kesäksi kaipaa töitä”, Pajunen kannustaa.

Metsäkeskukseen paikkoja on tulossa hakuun 28. Työpaikat sijoittuivat eri puolille Suomea.

Kesäharjoittelupaikat on tarkoitettu opiskelijoille. Useimmat tehtävät edellyttävät metsällistä peruskoulutusta.

”Usein valitsemamme henkilö on metsäylioppilas tai metsä­talousinsinööriopiskelija. Tänä vuonna joukossa on kuitenkin myös viestinnän alan harjoittelu­tehtävä”, Tuula Jusko metsä­keskuksen HR-palveluista kertoo.