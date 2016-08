Metsähallituksessa aloittaa uusi pomo – vaihtuuko herrojen hirvijahti maastopyöräilyyn?

Metsähallitus siirtyi tänään torstaina Pentti Hyttisen aikaan. Hyttinen haluaa kehittää Metsähallitusta niin että siitä syntyvä kuva on yhtenäinen sekä sisältä että ulkoa katsottuna.

Uutta ajattelua on luvassa muutenkin. Esimerkiksi Metsähallituksen pääjohtajan toimenkuvaan aiemmin oleellisena osana kuulunut hirvenmetsästys ei Hyttistä isommin innosta. Hän pohtii olisiko aika valmis johonkin muuhun.

"Itse pidän esimerkiksi maastopyöräilystä, jota voi harrastaa myös talvella."

Hyttinen on aiemmin toiminut muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana. Hän nostaa sen yhdeksi valteistaan. "Ymmärrän maakuntien tarpeita ja osaan kuunnella niitä."

Uuden metsähallituslain käsittely ja sen ympärillä käyty kansalaiskeskustelu osoitti, miten tärkeä asema Metsähallituksella on yhteiskunnassa. Hyttisen mukaan lakimuutos selkeytti tilannetta.

"Yhtenä pelkona oli, että metsien käsittely muuttuu liikaa talouden ehdoilla toimivaksi. En näe laissa siltä osin peikkoja. Pikemmin laki velvoittaa Metsähallitusta entistä selvemmin erilaisten intressien huomioon ottamiseen."

Toisaalta Hyttinen myöntää, että talouden osalta tilanne on haastava. Valtio on kiristänyt Metsähallituksen tuloutustavoitetta jatkuvasti ja samaan aikaan metsien suojelua on lisätty. Se on aiheuttanut tuloksen notkumista.

"Onneksi uudet biotuotetehtaat lisäävät puun menekkiä. Toivottavasti myös puun hinta pysyy vakaana tai nousee. Silloin me pysymme tavoitteissamme myös valtion tuloutusvaatimusten osalta."

Metsähallituslain muutoksen yhteydessä pohdittiin myös Metsähallituksen kaksoisroolia Valtion maaomaisuuden käyttäjänä ja suojelijana. Siitä syntyy pakostakin ristiriitoja. Niitä Hyttinen haluaa tasoittaa. Hän haluaa Metsähallituksen kuvasta nykyistä yhtenäisemmän.

Hyttinen seuraa tehtävässään Esa Härmälää. Härmälän aikana Metsähallituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota vesien hoitoon ja suojeluun.

Läksiäistilaisuudessaan Härmälä nosti esiin maisemien umpeenkasvuun. Esimerkiksi järvinäkymät ovat jääneet pusikoiden taakse. Härmälä toivoi, että maisemien avaamiseen alettaisiin kiinnittää huomiota.