Metsähallitus ja Luke suunnittelevat Rovaniemelle biotalouskampusta

Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus (Luke) kehittävät yhdessä Rovaniemelle biotalouden osaamiskeskittymää, Sahanperän biotalouskampusta. Metsähallitus on aloittanut selvitystyön alueella sijaitsevan puisen Pilke-talon laajentamiseksi, jotta tiloihin voisi lähitulevaisuudessa sijoittua myös Luken Rovaniemellä työskentelevää henkilöstöä.

Yhteisenä tavoitteena on rakentaa uudenlainen yhteistoimintakonsepti Metsähallituksen ja Luken välille. Maan johtava biotalouden tutkimuskeskus Luke ja laaja-alaisen biotalouden toimija Metsähallitus pystyvät yhdessä luomaan entistä laadukkaampia ja toimivampia biotalouden ratkaisuja, Metsähallituksen julkaisemassa tiedotteessa sanotaan.

"Metsähallitus on vahva alueellinen toimija, ja haluamme myös tällä tavalla vahvistaa pohjoisen biotaloutta. Uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen hakeva Luke on paras mahdollinen yhteistyökumppani Metsähallitukselle. Luke on meille tuttu kumppani, jonka kanssa uudenlaisen yhteistyön kehittäminen tuntuu luontaiselta", sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

"Biotalouden kehittämisessä laaja alueellinen läsnäolo on etu. Sekä Luke että Metsähallitus toimivat koko Suomessa, ja verkostomme täydentävät loistavasti toisiaan. Meidän on viisasta ja välttämätöntäkin miettiä, miten voimme yhdessä tuottaa entistä enemmän hyvää eri toimijoille ja kaikille suomalaisille", sanoo Luken pääjohtaja Mari Walls.