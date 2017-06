Metsähallitus myy myyntikuntoon saneeratun Fin Forelia Oy:n

Metsähallitus myy metsäpuiden taimia tuottavan Fin Forelia Oy:n koko osakekannan yhtiön toimivalle johdolle. Kyseessä on Suomen suurin taimitarhayhtiö. Metsähallituksen mukaan myyntikuntoon saneeratusta taimitarhoista tuli useita tarjouksia.

"Taimituotantomme oli pitkään tappiollista. Saneerauksen jälkeen taimitarhat saatiin kuitenkin myyntikuntoon. Metsähallitus sai yhtiöstä useita tarjouksia, joista toimivan johdon tarjous osoittautui parhaaksi", kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

"Fin Forelia on saatu nyt siihen kuntoon, että sen siivet kantavat. Tämä on luonteva aika luopua yhtiöstä. Uskomme, että sillä on paremmat edellytykset kehittyä itsenäisenä yrityksenä kuin osana isoa konsernia", toteaa Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg.

Taimitarhan ostivat toimitusjohtaja Timo Salminen sekä Esko Ikäheimonen ja Antti Lännenpää.

Kauppahintaa ei kerrota julkisuuteen. Hyttisen mukaan se oli kilpailevien tarjousten jälkeen "käypä".

Fin Forelia on alan suurin toimija Suomessa. Se tuottaa noin 53 miljoonaa taimea vuodessa. Yhtiöllä on taimitarhat Nurmijärvellä, Saarijärvellä, Kerimäellä ja Rovaniemellä.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 7 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus noin 75 henkilötyövuotta. Tämän hetkiset 85 työntekijää siirtyvät osakekaupan myötä uuden omistajan palvelukseen.

Metsähallitus on aikaisemmin järjestellyt taimiliiketoimintaansa myymällä omistamansa Eesti metsätaim AS:n osakkeet Viron valtiolle 2015. Samana vuonna aloitettiin Fin Forelia Oy:ssa kapasiteetin leikkaus ja mittava saneeraus, joiden ansiosta yhtiön suorituskyky parantui merkittävästi.

Tuotannon supistukset ovat vähentäneet kotimaisten taimien ylitarjontaa.

Hyttisen mukaan Metsähallitus irtaantuu omistajapolitiikan mukaisesti kannattamattomista liiketoiminnoista, joihin taimiliiketoiminta on pitkään kuulunut. Kauppa selkeyttää Metsähallituksen roolia ja auttaa sitä keskittymään ydintoimintoihin.

"Jatkamme tarkastelua myös muiden toimintojemme osalta. Jos kannattamattomien toimintojen kurssia ei saada oikaistua, edessä voi olla myynti."