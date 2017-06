Metsähallitus suunnittelee taimiyhtiö Fin Forelian myyntiä

Metsähallitus suunnittelee kokonaan omistamansa taimiyhtiö Fin Forelian myyntiä. Maaseudun Tulevaisuuden tietojen mukaan esillä on ollut Fin Forelian myynti yhtiön toimivalle johdolle.

Nykyinen toimitusjohtaja Timo Salminen otti Fin Forelian ohjat syksyllä 2015, kun aiempi toimitusjohtaja sai potkut.

Suomen suurimman metsäpuiden taimien tuottajan liiketoiminta on ollut useita vuosia tappiollista.

Fin Forelia tuottaa nykyisin 45–50 miljoonaa tainta vuodessa eli sen osuus Suomessa kasvatetuista metsäpuiden taimista on noin kolmannes.

Yhtiötä on saneerattu ja taimitarhoja suljettu Tohmajärvellä ja Tuusniemellä. Savonlinnassa Kerimäellä tuotannon alasajo on vielä kesken. Toiminta on nyt keskitetty Nurmijärvelle, Saarijärvelle ja Rovaniemelle.

Viime vuonna yhtiön tulos jäi vielä tappiolle. Tänä vuonna on tavoitteena nostaa tulos voitolle.

Fin Forelian myynti olisi jatkoa valtion omistamien taimiyhtiöiden yksityistämisten sarjassa.

Ensimmäisenä kuluvan vuosikymmenen alkupuolella saatiin päätökseen Kristiinankaupungissa toimivan Mellanå Plantin järjestely, kun Rannikon metsäkeskuksen omistuksessa ollut taimitarha myytiin yksityisille metsäalan toimijoille. Ostajiin kuului Mellanån toimitusjohtaja Rainer Bodman.

Vuonna 2013 silloinen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Suomen metsäkeskus ja Tornator myivät Taimi-Tapion yhtiön toimivalle johdolle Tero Kauppiselle ja Matti Katajistolle.

Taimi-Tapio on noin 25 miljoonan taimen vuosituotannolla toiseksi suurin taimiyhtiö Suomessa.

Tämän vuoden tammikuussa Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy myivät Pohjan Taimen osakkeet liettualaiselle UAB Futurista LT:lle.

UAB Futurista LT:n takana on sama omistaja kuin Pohjan Taimen monivuotisella kumppanilla Skogran-yhtiöllä.

Pohjan Taimi on ollut tuotannoltaan lähes yhtä suuri kuin Taimi-Tapio.

Metsähallituksesta ei tässä vaiheessa haluta vastata Fin Forelian omistusjärjestelyihin liittyviin kysymyksiin.

"En voi kommentoida", Fin Forelian hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

Metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä ei ota kantaa Metsähallituksen taimiyhtiön mahdolliseen myyntiin. Hän toteaa, että omistajapoliittisten linjausten mukaan Metsähallituksen liiketoimintojen pitää olla kannattavia.

"Metsähallituksen hallitus tekee siltä pohjalta ratkaisuja ja käy läpi eri vaihtoehtoja", Kokkonen sanoo.