Metsähallitus synkisti metsureiden talven – susien jälkien seuranta työllistää muutamia

Kuluva talvi on ollut metsureille poikkeuksellinen hyvällä ja huonolla tavalla. Vähäinen lumipeite on mahdollistanut Etelä- ja Länsi-Suomessa metsätöiden jatkamisen, ja metsänhoitoyhdistyksissä on jouduttu lomauttamaan metsureita tavanomaista vähemmän.

"Aiempiin vuosiin verrattuna tämä on ollut hyvä vuosi, kun kauheaa lumiryysistä ei ole tullut. Yt-neuvotteluja on ollut aika vähän. Viime vuonna etelässä Kirkkonummellakin oli metri lunta", kertoo Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n toiminnanjohtaja Kari Immonen.

"Nyt Etelä- ja Länsi-Suomessa lunta on ollut vähän ja töitä on pystytty tekemään."

Synkkä työtilanne on puolestaan Metsähallituksen Metsätalous Oy:n metsureilla. Metsätalous Oy lomautti kaikki noin 300 metsuriaan tammi–maaliskuuksi. Ainoastaan kymmenkunta metsuria on töissä, heidän joukossaan luottamusmiehet, joita ei voi lomauttaa.

Tavallisesti isoilla työnantajilla kuten Metsähallituksella ja UPM Silvestalla pidetään talvikuukausina työaikapankkiin kertyneitä vapaita, jotta lomautuksilta vältytään.

Metsätalous Oy:n työssä olevista metsureista muutama tekee huoltotöitä konehalleilla. Metsähallituksen metsureiden pääluottamusmies Aimo Korkalainen kertoo, että muutama metsuri tekee myös suurpetojen jälki-inventointeja Luonnonvarakeskukselle ja osa tekee polttopuita.

Korkalaisen mukaan metsurit sanoivat paikalliset sopimukset irti, kun työnantaja sanoi taimikonhoidon kannustinpalkat irti.

Nyt käynnissä on keskustelut uudesta työehtosopimuksesta.

Metsätalous Oy yrittää toimitusjohtaja Jussi Kumpulan mukaan etsiä metsureille vaihtoehtoisia töitä talvikaudeksi. Muutamia metsureita työllistää jo tänä talvena suurpetojen jälkiseuranta.

"Myös matkailuyrityksiltä on kysytty töitä", Kumpula kertoi MT:lle tammikuussa.

Metsänhoitoyhdistysten metsureita työllistävät talviaikana hakkuiden ennakkoraivaukset, energiapuuhakkuut, ensiharvennukset, linjahakkuut ja erikoispuukohteiden hakkuut. Kari Immosen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa ei juurikaan ole vakituisia metsureita yhdistysten palkkalistoilla, koska pääsääntöisesti metsuritöitä ei pystytä lumen vuoksi talvisin tekemään.

"Siellä tehdään töitä yleensä määräaikaisesti keväästä syksyyn. Vakituisia metsureita on lähinnä Etelä- ja Länsi-Suomessa ja osittain Keski-Suomessa."

Metsureilla samoin kuin muidenkin alojen työntekijöillä on vuosilomalain mukainen kesäloman ajankohta toukokuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana.

"Jos lomaa pidetään muuna aikana, siitä on sovittava erikseen. Tällaisia sopimuksia on jonkin verran, mutta aika moni haluaa pitää ainakin osan lomastaan kesäaikaan", Immonen sanoo.