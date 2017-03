Metsäkiinteistökaupan ammattilainen varoittaa metsään.fi:n puustoarvioista: "Voivat johtaa suuriin virheisiin"

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aula on huolissaan verkon palveluista, jotka laskevat puuston arvon. Tunnetuin niistä on Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi, mutta myös pankeilla ja muilla toimijoilla voi olla tarjolla valmista tietoa puumääristä ja puuston arvosta. Osa niistä perustuu puuston satelliittipohjaiseen monilähdeinventointiin, joka on maanmittauslaitoksen kiinteistöraja-aineiston perusteella kohdistettavissa kiinteistökohtaiseksi.

"Käyttäjiä ei näiden tietolähteiden yhteydessä varoiteta millään tavoin, että niiden käyttäminen suoraan esimerkiksi tilan arvonmäärityksessä voi johtaa suuriin virheisiin ja taloudellisiin menetyksiin", Aula toteaa.

"Suurin riski on myyjäpuolella. Kaupan jälkeen paljastuvat puuston arviointivirheet tulevat harvoin myyjän tietoon. Kaupan jälkeen puuta voi löytyä reilusti enemmän, eikä ostaja taatusti mene kertomaan sitä myyjälle."

Viime vuosi oli vilkas Pohjois-Suomen eli Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkiinteistömarkkinoilla.

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan yli kymmenen hehtaarin metsäkiinteistöjen kauppamäärä kasvoi 18 prosenttia, 482 stä 606:een. Omistajaa vaihtoi näissä kaupoissa 60 000 hehtaaria.

Ammattilaisten käyttö metsäkiinteistökaupassa on kasvussa. Pohjois-Suomen Metsämarkkinat teki kaikkien aikojen kauppaennätyksensä. Määrä kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta, toimitusjohtaja Aula kertoo.

Yli kymmenen hehtaarin tilojen hehtaarihinnat nousivat Lapissa 15 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla hinnat laskivat yhdeksän prosenttia ja Kainuussa pysyivät ennallaan. Tilojen keskihintaa parhaiten kuvaavat mediaanihinnat olivat Lapissa 1062, Kainuussa 1610 ja Pohjois-Pohjanmaalla 1539 euroa hehtaarilta.