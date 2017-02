Metsälahjavähennys ei tuonut muutosta: Pelto on ylivoimainen metsätilan lahjaveron keventäjä

Uudesta metsälahjavähennyksestä huolimatta verojen kannalta ylivoimaisesti edullisin tilan lahjoittamisen vaihtoehto on sen jatkaminen maatilana. Se on mahdollista, jos tilalla on vähintään noin neljä hehtaaria peltoa jatkajaa kohden. Viljelyä tulee jatkaa ainakin viiden vuoden ajan ja peltoa on viljeltävä itse. Niitä ei saa vuokrata.

Tämän vaihtoehdon hyödyntäminen ei edellytä myöskään mitään puukauppoja kuten metsälahjavähennys ja metsävähennys.

”Yllättävän monelta tilalta se vähintään neljä hehtaaria peltoa löytyy", toteaa metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Tulevaa lahjaa tai kauppaa harkitsevan metsänomistajan pitää uuden metsälahjavähennyksen myötä miettiä aikaisempaa useampia vaihtoehtoja. Jos tehdään kauppa, jatkaja hyötyy metsävähennyksestä. Lahjasta on taas mahdollisuus saada metsälahjavähennystä. Molemmissa tapauksissa vähennysten teon edellytys on, että hakattavaa puuta löytyy ja kauppaa tehdään.

”Metsälahjavähennys edellyttää varsinkin toisessa veroluokassa, eli ei-rintaperillisiltä, todella suuria hakkuita”, Pajula muistuttaa.

Pinta-alaltaan pienimpiä tiloja metsälahjavähennys ei koske, joten niiden kannalta tilanne on samanlainen kuin ennenkin.

”Metsälahjavähennyksen myötä isoilla tiloilla on nyt yksi vaihtoehto lisää. Niin ei kuitenkaan kannata ajatella, että lahjoittaminen olisi tästä lähtien aina edullisinta. Iso osa menee edelleen vastikkeellisina kauppoina.”

Metsälahjavähennystä ei kannata käyttää, jos tilan aikoo myydä tai lahjoittaa, sillä vähennykset lankeavat maksettaviksi korotettuina.

”Avioeron, kuoleman tai pakkolunastuksen tapaisia tilanteita tämä menettely ei koske”, Pajula sanoo.

Sellainenkin mahdollisuus on, että jatkajalle tulee sekä metsävähennystä että metsälahjavähennystä.

”Jos luopuja on ostanut metsän ja siitä on jäänyt metsävähennystä käyttämättä, jäljellä oleva metsävähennys siirtyy tilan jatkajalle. Jos tila luovutetaan jatkajalle lahjana, syntyy myös metsälahjavähennystä.”

Pajulan mukaan tällaisessa tapauksessa on syytä ajoittaa tarkasti vähennysten käyttö. Oikeus metsälahjavähennykseen vanhenee 15 vuodessa, mutta metsävähennyksellä ei ole yhtä kiire, koska siinä ei ole aikarajaa.

Pajula kertoo, että Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan metsälahjavähennys olisi mahdollinen vajaalle 30 prosentille puhtaista metsätiloista. Pinta-alalla mitattuna hyötyjien osuus olisi selvästi suurempi, noin 60 prosenttia yksityismetsätilojen pinta-alasta. Näissä arvioissa on oletettu, että kukin tila siirtyisi vain yhdelle jatkajalle.

”Näin ei läheskään aina todellisuudessa käy. Kun metsiä lahjoitetaan useammille lahjansaajille, metsälahjavähennyksestä hyötyvien osuus jää pienemmäksi.”

Pajulan mielestä metsälahjavähennyksen huono puoli on monimutkaisuus.

Vaikeaselkoisuutta koetetaan helpottaa internetissä toimivien laskureiden avulla. Metsäkeskuksen verkkosivuille on kevään aikana tulossa laskuri, jonka avulla voi vertailla sukupolvenvaihdoksen eri vaihtoehtojen veroseuraamuksia, kun tilan sijaintikunta, pinta-ala ja käypä arvo ovat tiedossa.

Tämän vuoden alussa tuli metsälahjavähennyksen lisäksi myös toisenlainen huojennus lahjaveroihin. Lahjaveroasteikkoja kevennettiin 10–15 prosenttiyksiköllä.

”Lahjaverojen keveneminen on hyvä esimerkiksi isoilla tiloilla, jotka menevät sisaruksille toiseen veroluokkaan. Niissä on maksettu todella kovia lahja­veroja”, Pajula sanoo.

Metsälahjavähennys tulee Pajulan mukaan vähentämään merkittävästi hallintaoikeuden pidättämisiä. Metsälahjavähennystä ei voi hyödyntää, jos hallintaoikeus on edellisellä omistajalla.

Perintöihin eli omistajan kuoleman vuoksi tapahtuviin omistusmuutoksiin tämän vuoden huojennukset eivät vaikuta mitenkään. Perintöjen verotaakka on entisellään.