Metsänomistajalle euro neliöltä – kunttaa myymällä voi tienata hakkuun yhteydessä

Metsänpohjamatto eli kuntta on varpukasvillisuuden peittämää maan pintamateriaalia. Sitä käytetään maan- ja viherrakentamisessa, ja kuntan kysyntä kasvaa vuosittain. Metsänomistaja voi päätehakkuun yhteydessä myydä tätä metsänpohjaa, mikäli alue on sopivaa.

Suomesta löytyy useita yrittäjiä, jotka ostavat kunttaa metsänomistajilta ja Metsähallitukselta sekä toimittavat sitä ympäri Suomea.

Kajaanissa toimiva Piiraisen viherpalvelu hankkii kunttaa muun muassa Puolangasta ja Hyrynsalmelta. He toimittivat kunttaa Mikkelin asuntomessuille kahdeksalle tontille.

Kuntan saatavuus on heidän mukaansa vaihtelevaa.

"Teemme paljon yhteistyötä Metsähallituksen ja yksityisten metsänomistajien kanssa. Etsimme jatkuvasti sopivia paikkoja, sillä saatavuus vaihtelee", myynnistä ja toimituksesta vastaava Antti Pääkkönen kertoo.

Hakkuupinta-alasta vain 20–30 prosenttia voidaan hyödyntää kuntan nostoon. Toimenpide vaatii metsänomistajan luvan, ja nostosta voidaan maksaa korvaus.

"Karkeasti sanoen metsänomistaja saa noin euron neliöltä", Pääkkönen sanoo.

Kunttaa ei kuitenkaan voi nostaa mistä vain, vaan käytännössä vain hakkuille meneviltä palstoilta. Kuntan pohjan on oltava hyvä ja vain tietyntyyppiset metsänpohjat kelpaavat. Varvustoa on oltava riittävästi, mutta metsässä ei saa olla liikaa peittävää alikasvosta.

Kuntan nosto on vaativaa työtä, ja varpumatto on herkkä kuljetusten yhteydessä. Kuntta on myös laitettava nopeasti paikalleen, sillä se ei säily pitkään. Nosto on ajoitettava kesäajalle.

Siirrettävän kunttamaton mukana metsästä poistuu myös runsaasti ravinteita.

Ajatus metsänpohjan viemisestä metsästä voi aluksi hämmentää. Kuntta kuitenkin uusiutuu ajan myötä.

"Kuntta nostetaan hakkuulle meneviltä alueilta, jossa metsänpohja muuttuu hakkuun tai maanmuokkauksen yhteydessä. Kuntta siis rikkoontuisi joka tapauksessa. Me viemme ehjän kuntan uuteen kasvuympäristöön", Pääkkönen lisää.