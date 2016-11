Metsänomistajan terveiset ammattilaisille: "Suurin viisaus elää luonnossa, ei toimistossa"

Mikko Alhaisen 80 hehtaarin kotitilalla metsien, peltojen ja kosteikkojen kokonaisuus on rakennettu riistapilke silmäkulmassa ja monimuotoisuus edellä. Tila sijaitsee Kalvolan Pirttikoskella.

”Hyvä metsä tuottaa tuloja ja hyvinvointia. Kosteikot pitävät valumat kurissa”, isäntä juttelee ja harppoo metsäpalstoillaan.

Yksi osa on Metso-ohjelmassa, toisella on tehty harvennuksia ja kolmannelta on kaadettu täysikasvuista tukkipuuta ja istutettu taimia.

Tyhjää raiskiota ei näy missään.

”Hyvä, kun metsässä on monenlaista ja -ikäistä puuta. Kannot jätetään, eikä kaikkia kaatuneita tai pystykuivia puita haeta metsistä pois. Oikein hoidettuna metsä tuottaa tulevaisuudessakin”, päivätöikseen Suomen Riistakeskuksen erityisasiantuntijana töitä paiskiva Alhainen sanoo.

Metsästä on kaadettu puita valikoiden. Puun tuotto ja jatko­kasvu on turvattu.

”Metsän pitää näyttää metsältä, eikä puupellolta, jossa vain yhdensorttiset ja -ikäiset puut kasvavat suorissa riveissä.”

”Harvennetaan ja uudistetaan harkiten, sekapuustoa ja luontaista uudistumista suosien. Mietin koko ajan, miten metsän riista saa suojaa ja ravintoa sujuvasti”, Alhainen kertoo.

Hän on huolissaan siitä, että monet tämän päivän metsäammattilaiset viettävät kovin vähän aikaa metsässä.

”Siellä suurin viisaus kuitenkin asustaa. Pitää seurata tekojensa seurauksia. Luonto tarvitsee hoitoa. Hoitotoimille on hyvä hakea oikeat ajoitukset. Tekemisen hetkellä on merkitystä.”