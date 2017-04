Metsänomistajat lannoittavat tänä vuonna ennätysmääriä

Päijät-Hämeessä lannoitetaan vuosittain metsiä noin 500 hehtaaria. Tänä vuonna metsänomistajat ovat kuitenkin innostuneet ennätykselliseen lannoitusmäärään, alueen metsänhoitoyhdistys tiedottaa.

"Jo nyt on sovittu yli 1100 hehtaaria metsänlannoituksia ja lisää on tulossa. Lannoitus kiinnostaa, koska lannoitushinnat ovat nyt edulliset, tuloksena on lisäkasvua metsissä ja sitä kautta euroja metsänomistajien kukkarossa."

Lannoituksia tehdään keväällä lumien sulettua. Kuluvana vuonna levityksiä tehdään jälleen helikopterilla kahdessa eri ajankohdassa, toukokuun alussa ja kesäkuussa.

Yhdistys muistuttaa metsänomistajia, että metsänlannoituksella saadaan hyvä tuotto.

"Lannoituksen vaikutusaika on 6-8 vuotta ja lisäkasvu voi olla 15–20 kuutiometriä hehtaarilla. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin vuotuista sisäistä korkoa lannoitusinvestoinnille."

Lannoituksen muita positiivisia vaikutuksia ovat kasvun lisäksi harvennusvälin ja kiertoajan lyheneminen. Myös marja- ja sienisato lisääntyy ja hiilensidonta kasvaa.