Metsänomistajille aukesi ilmainen puukauppapaikka nettiin – mhy:t näreissään kaupoista perittävästä maksusta

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi on auennut metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistykset pääsivät käyttämään Kuutiota jo toukokuun alusta, mutta ne ovat lähteneet mukaan hitaasti.

"Kuutio on metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu palvelu. Se tekee puukaupasta helpompaa kuin koskaan", kehui Kuution tiistaina Helsingissä esitellyt toimitusjohtaja Aku Mäkelä Puukauppa Oy:stä.

Kuution kehittämisessä mukana ovat olleet sekä puun ostajat että myyjät. Se mullistaa puukaupan avoimuudellaan. Metsänomistajat voivat tarjota sen kautta puunsa myyntiin myös itsenäisesti metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun leimikkotiedoilla.

Vaikka Kuutiolle ei ole asetettu virallisia tavoitteita, Mäkelä toivoo, että siitä tulee Suomen tärkein metsänomistajien ja puunostajien kohtaamispaikka. Puun tarjonnan osalta osapuolet ovat tyytyväisiä, kun Kuution kautta kulkee noin viidennes puukaupoista.

"Kuutio madaltaa puukaupan kynnystä erityisesti niille, joille metsäomaisuudesta huolehtiminen on tuntunut vaikealta. Kuution käyttö on metsänomistajille maksutonta", totesi Mäkelä.

Metsänhoitoyhdistyksissä Kuutio ei ole saanut varauksetonta hyväksyntää. Sen on pelätty heikentävän yhdistysten asemaa valtakirjakaupoissa. Myös Kuution metsänhoitoyhdistyksien puukaupoista perimä 0,03 euron kuutiomaksu on herättänyt närää.

Toistaiseksi vain 10 metsänhoitoyhdistystä on lähtenyt mukaan Kuutioon.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola torjuu pelkoja. Hän odottaa, että vuoden loppuun mennessä mukana on merkittävä osa yhdistyksistä.

"Metsänhoitoyhdistyksiä tarvitaan jatkossakin tarjousten analysointiin ja korjuunvalvontaan. Ilman ammattiapua metsänomistajien on hyvin vaikea valita parasta tarjousta. Siihen ei pelkkä yksikköhinta riitä."

Tiirolan mukaan puukauppojen kilpailutuksen tehostaminen on metsänomistajien ykköstoiveita. Varmuus puukaupan toimivuudesta on myös yksi tekijä uusista investoinneista päätettäessä.

"MTK:n tiloissa Simonkadulla on ravannut väkeä, joilla on vielä vinommat silmät kuin minulla. He pohtivat uusia investointeja, mutta heitä huolettaa, että tehtaiden puuhuolto on kiinni 600 000 metsänomistajan päätöksistä."

Kuution käynnistyminen vakauttaa ja vauhdittaa osaltaan puukauppaa. Se nostaa Suomen asemaa, kun investointikohteita valitaan.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo kiitteli Kuution syntyyn johtanutta yhteistyötä ja rohkeutta, jolla se haastaa vanhoja rakenteita.

Salo piti metsänhoitoyhdistysten empimistä luonnollisena. "Aluksi Kuutiosta näkyvät vain kustannukset. Sen edut selviävät vasta riittävän pitkän käytön jälkeen."

Kuutioon voi tutustua täällä.