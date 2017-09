Metsätaidon Suomen mestaruudet ratkottiin – voitto vaatii tarkkuutta

Metsänhoitoyhdistys Uusimaa järjesti metsänomistajien metsätaidon SM-kilpailut tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin SM-metsätaitokilpailu on ollut Suomen Metsäkeskuksen vastuulla. Järjestysvastuu siirtyi viime vuonna metsänhoitoyhdistyksille.

Metsätaidon SM-tittelistä kisasi vajaat 300 henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten.

"Myöhässä olevat puinnit saattoivat verottaa osallistujamäärää ainakin jonkin verran", arvioi metsätaitokilpailun ratamestari Antti Alho.

Hän on ollut mukana radan suunnittelussa, mittaamisessa ja koealojen kepityksessä. SM-metsätaitokilpailujen valvojan Esko Laitisen tehtävänä on huolehtia, että rata on tehty ohjeiden mukaan.

Rataa ei voi tehdä valmiiksi etukäteen, sillä sen pitäisi pysyä piilossa kilpailupäivään asti, ettei kukaan kilpailijoista pääse harjoittelemaan tehtäviä ennen aikojaan.

Kilpailijat saavat kantaa maastossa mukanaan vain relaskooppia. Laskimet, kännykät ja muut mittausvälineet ovat kiellettyjen listalla.

"Metsätaitokilpailuihin osallistuvien metsänomistajien puuston arviointisilmä kehittyy joka osallistumiskerralla. Näin he ymmärtävät paremmin esimerkiksi metsäsuunnitelman sisältöä", Alho kertoo.

Hänen mukaansa kilpailun sääntöjä on pyritty yksinkertaistamaan viime vuodesta, jotta kisaamaan lähtemisen kynnys pienenisi.

"Metsän monimuotoisuus -tehtävä vaihdettiin lajintuntemukseksi aiempien vuosien kohteiden aiheuttamien tulkintaongelmien takia", Alho selittää.

Ammattilaisten metsätaitokisoissa lajintuntemus on ollut jo pitkään yhtenä tehtävänä.

Toinen isompi sääntömuutos koski tehtävää "Metsikön käsittely seuraavan viiden vuoden aikana", josta sana viisi poistettiin kokonaan.

"Viisi vuotta on pitkä aika. Vaikka nyt näyttäisi siltä, että metsikkö ei vaadi toimenpiteitä, voi tilanne olla eri viiden vuoden kuluttua", Alho tarkentaa.

Kisojen tulevaisuudesta kysyttäessä Alho kertoo sen riippuvan paljolti järjestäjistä eli metsänhoitoyhdistyksistä.

Toinen kisojen jatkumisen kannalta tärkeä tekijä on nuorten mukaan saaminen. Tänä vuonna vajaasta 300 kilpailijasta vain 11 oli 18-vuotiaita tai nuorempia.

"4H ja omat vanhemmat ovat avainasemassa nuorten kisoihin mukaan lähtemisessä", Alho toteaa.

17-vuotias Paula Linnainmaa on osallistunut moniin paikallisen 4H-yhdistyksen järjestämiin metsätaitokisoihin.

"Nyt olen ensimmäistä kertaa mukana SM-kisoissa. Kynnys kisaan lähtemiseen on pienempi 4H:n kautta, mutta ikävä kyllä viime vuosina metsätaitokilpailujen määrä on romahtanut", hän kertoo harmistuneena.

Metsänhoitoyhdistys Kaakon joukkueessa kisaava 16-vuotias Jenni Venäläinen osallistui SM-kisoihin toista kertaa. Kilpailuun osallistuivat myös hänen veljensä ja äitinsä.

"Puuston kokonaistilavuuden määritys oli aikaa vievin tehtävä", hän toteaa.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan kakkosjoukkueessa kisaavien Linnainmaan ja Tarvo Krannin mielestä kisan haastavin tehtävä oli pinta-alan määrittäminen.

"Rata oli mielenkiintoinen, mutta täytyi olla tarkkana aikatauluttamisen kanssa. Tänä vuonna pinta-ala piti määrittää tulva-alueelta, mikä teki tehtävästä erityisen vaativan", he toteavat yhteen ääneen.

Saman joukkueen Reino Vesto oli laskujensa mukaan SM-kisoissa mukana noin kymmenettä kertaa. Hän voitti jo aiemmin tänä vuonna Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan järjestämät metsätaitokilpailut.

"Vahingossa voitin", hän toteaa vaatimattomasti.

Maaliin päästyään metsätaitoilijat ottavat suunnan kohti Mäntsälän Suurlavaa, jossa nälkäisille kisailijoille tarjoillaan keittoa.

"Heti ruokailun aikana alkaa jälkipeli, ja se voi jatkua jopa pari viikkoa. Tyypillisesti arvostellaan rataa ja mietitään, mitä olisi voinut tehdä toisin kussakin tehtävässä", Kranni naurahtaa.

Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailun tulokset

Avoin

1. Aapo Hietalahti MHY Keskipohja 164

2. Raimo Rauhalammi MHY Pohjois-Pirkka 163

3. Juha Mononen MHY Pohjois-Karjala 162

Naiset

1. Sirkka Savukari Mhy Kaakko 153

2. Sini Kalliokoski Mhy Päijät-Häme 152

3. Riitta Salokas Mhy Päijänne 150

Nuoret

1. Jatta Mikkanen Mhy Mänty-Saimaa 129

2. Heikki Linnainmaa Mhy Pirkanmaa 122

3. Paula Linnainmaa Mhy Pirkanmaa 120

Joukkuekilpailu

1. Mhy Suomenselkä 452

2. Mhy Mänty-Saimaa 1 451

3. Mhy Lakeus 2 449