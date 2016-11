Metsätalouden professori HS:ssa: Bioenergia vaarantaa Suomen metsämaineen lisäämällä päästöjä

Kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen ottaa kantaa Suomen ilmastopolitiikkaan ja hiilinieluihin Helsingin Sanomien Vieraskynässä keskiviikkona. Hän pelkää, että Kioton ilmastosopimus ja EU:n vuoteen 2020 ulottuvat linjaukset ohjaavat metsien käyttöä ylikorostuneesti energian tuotantoon.

"EU-maille on määritelty hakkuiden jälkeisen metsänielun referenssitaso, johon komissio vertaa tulevaa kehitystä. Suomessa nielu on kehittynyt referenssitasoa edullisemmin, koska kaikelle tuotetulle puulle ei ole ollut käyttöä. Nieluja ei ole aktiivisesti lisätty. Sen sijaan on syntynyt kannustin lisätä metsäenergian käyttöä liikenne- ja energiasektoreilla ja tinkiä kalliista päästöjen vähennystarpeesta, todellisista ilmastovaikutuksista välittämättä", Tahvonen kirjoittaa.

Tahvonen muistuttaa, että puun käyttöä voidaan perustella ilmastonmuutoksella vain, jos metsistä korjattuihin puihin sitoutunut hiili varastoituu rakennusten kaltaisiin pitkäkestoisiin hyödykkeisiin tai jos metsästä saatava bioenergia osoittautuu edulliseksi tavaksi eliminoida fossiilisten polttoaineiden päästöjä.

"Hiilen sitoutuminen pitkäkestoisiin hyödykkeisiin ei näytä toteutuvan Suomessa. Puolet metsistä otettuihin puihin sitoutuneesta hiilidioksidista palautuu ilmakehään alle kymmenessä vuodessa. Myöskään metsien bioenergiakäytön voimakkaalle lisäykselle ei näytä olevan edellytyksiä. Biodieselin valmistuksessa syntyy runsaasti hiilidioksidipäästöjä suhteessa saatuun polttoainemäärään."

"Metsäbioenergian selvään lisäämiseen tähtäävä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikka voi tosiasiassa lisätä Suomen tuottamia päästöjä. Jos päästöjen voidaan todeta kasvaneen, valittu linja vaarantaa Suomen metsämaineen."

Tahvonen toivoo Suomen tähtäävän nielujen kasvattamiseen.

"Suomi voisi toimia tiennäyttäjänä rakentamalla kansallisen kannustinjärjestelmän metsänielujen kasvattamiseksi. Tämän voisi toteuttaa Etelä-Suomen metsien suojeluun kehitetyn Metso-ohjelman kaltaisella järjestelmällä, jossa metsänomistajat hyötyisivät nielun kasvattamisesta ja puun käyttöä ohjattaisiin pitkäkestoisiin tuotteisiin."

Helsingin Sanomien vieraskynä

Lue lisää:

Suomen vastaisku EU:n ilmastopolitiikkaan yrittää kääntää metsät takaisin hiilinieluiksi

HS: EU:n ilmastopolitiikka on nurinkurista, "Suomen metsät ovat joka tapauksessa Euroopan suurimpia hiilinieluja"

Metsät kestävät lisähakkuut, kun niitä hoidetaan