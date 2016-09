Metsäteollisuuden blogi: "EU:n ilmastopaketti tarjoaa Suomelle litsarin avokämmenellä"

Suomen 39 prosentin päästötavoite on järjettömän kova, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.

Vaikka pakettia markkinoidaan solidaarisuudella, oikeudenmukaisuudella ja keskinäisellä luottamuksella "tarkemmin katsottuna ilmastopaketti tarjoaa Suomi-neidolle litsarin avokämmenellä", Fagerblom kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomen arvioidaan olevan vauraampi kuin se on ja päästörajoitukset ovat maalle aivan kohtuuttomat.

"Metsiä koskevissa ilmastokysymyksissä EU on laukkaamassa laput silmillä, öh, metsään. Kurmuutusta on luvassa etenkin maille, joilla on huomattavat ja kasvussa olevat metsävarat."

Hänen mielestään poliitikoilla riittää asiassa runsaasti työsarkaa.

"Suomelta tarvitaan tanakkaa korkean tason poliittista vaikuttamista, jotta metsistämme saa tukkia, muttei pölliä. Muutoin hallitusohjelman tavoitteet päästöjen vähentämisestä, uusiutuvan energian lisäämisestä ja biotaloudesta eivät toteudu", Fagerblom painottaa.

"Biotalouden turvin Suomi voi oikeasti kivuta sille vaurauden tasolle, jolla maamme kuvitellaan nyt olevan."

Lue lisää:

Mykkänen: Ei pidä ruikuttaa EU:n päästötavoitteista, vaan kääriä hihat

Metsäteollisuuden Punnonen ministeri Mykkäsen halusta tiukentaa päästötavoitetta: "Alkuintoilua"