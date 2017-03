Metsäteollisuuden Pesonen haluaa tasavertaisuutta globaaliin kilpailuun: "Työehtosopimus on kallis ja jäykkä"

UPM:n kymmenen toimitusjohtaja ja Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen ripitti Suomen vapaakauppakeskustelua. Psonen puhui Metsäteollisuus ry:n seminaarissa Helsingissä.

Hänestä on ristiriitaista jos kannatetaan vapaakauppaa, mutta halutaan ylläpitää kotimaisia jäykkyyksiä verotuksessa, luvituksessa, lainsäädännössä tai työmarkkinoilla.

Puolueet kannattavat globaalia vapaata kauppaa, mutta eivät ymmärrä, että vapaa kauppa tarkoittaa myös vapaata kilpailua.

Pesosen mukaan Suomessa julkista keskustelua hallitsevat sisäpoliittiset asiat.

"Ei nähdä, että Suomi on globaalissa kilpailussa."

Vapaassa kilpailussa pitää olla Pesosesta joustavuutta ja muutoskykyä. Yhteisövero, diesel-vero, energiavero ja päästökauppakompensaatio eivät ole vain kotimaan asioita.

"Kyse on siitä, tarjotaanko veropolitiikalla täkäläisille yrityksille tasavertaiset ja symmetriset kilpailuedellytykset verrattuna kilpailijamaihin."

Pesosen mukaan on tuhoisaa, jos asioita tarkastellaan sisäpolitiikan tai budjettivajeen näkökulmista.

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn ehto on Pesosen mukaan työehtosopimuksen modernisointi. Kilpailuedellytyksistä on sovittava lähempänä yrityksiä ja päätöksentekoa on saatava lähemmäs yrityksiä ja paikallista toimintaa.

"Työehtosopimus on kallis ja jäykkä. Teollisuudella on yksi vanhimmista työehtosopimuksista."

Pesosen mielestä kilpailijamaissa työajan pituus ja kompensaatiokysymykset ovat Suomea paremmalla mallilla.

Jäykkyydestä esimerkkinä ovat kotimaan paperisektorin korkeat sulkemistilastot verrattuna muihin maihin.

"Emme ole kyenneet tekemään tarvittavia muutoksia."

Puheenjohtajan mielestä tärkeää olisikin katsoa ulos Suomesta ja verrata toimintaedellytyksiä kilpailijamaihin.

Tasavertaisen verotuksen lisäksi työmarkkinat on uudistettava ja työnjärjestämisen ehdot on peilattava paremmin yritysten asemaan kansainvälisessä kilpailussa.

"Ei ole varaa soutamiseen ja huopaamiseen."

"Taloudellinen jalanjälki, jonka jätämme Suomeen, on merkittävä tänään, huomenna ja pitkällä tähtäimellä.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ihmettelee Metsäteollisuuden hyökkäystä paperiteollisuuden työehtosopimusta kohtaan.

"Pesosen puhe ei pitänyt sisällään minkäänlaista kiitosta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka tekevät metsäteollisuuden tuloksen. Nykyaikainen yritysjohto sekä kiittää että kannustaa työntekijöitään", Vanhala sanoo.