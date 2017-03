Metsätietovääntö alkaa alusta – "Nyt kyllä harmittaa"

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan metsätietolain uudistus vaatii aikalisän. Ongelmia aiheuttaa metsänomistajille luvattu mahdollisuus poistaa halutessaan kuviotietonsa metsäkeskuksen järjestelmistä.

"Tämä tarkoittaa, että puolitoista vuotta kestänyt vääntö alkaa alusta. Nyt kyllä harmittaa", toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

"MTK:n tavoitteena on, ettei metsänomistajien pankkitilejä avata. Kyse on omaisuuden suojasta, jonka parantaminen on kirjattu hallitusohjelmaan."

Tiirolan mukaan metsänomistajille sopii yleisen hilatiedon julkisuus. Vääntö käydään käsitellyn kuvioittaisen metsätiedon kohtalosta.

Ministeriön mukaan ehdotettu kuvioittaisen metsätiedon kielto-oikeus poikkeaisi perustuslain julkisuusperiaatteesta. Lisäksi kielto-oikeus merkitsisi, että yksittäisellä henkilöllä olisi mahdollisuus päättää viranomaisen rekisterin sisällöstä.

Metsätietolain muutoksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelman tavoite tehostaa metsävaratietojen käyttöä. EU:n komissio edellyttää asiaa koskevassa lausunnossaan, että Suomi pistää täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta.

Tiirolan mukaan nyt kannattaisi hakea mallia Ruotsin suunnasta. Heillä on siihen samat reunaehdot.

