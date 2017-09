Metsien hoitamattomuus harmittaa metsuria: "Omistajat menettävät paljon rahaa, työmiehet työtä"

Metsähallituksella muun muassa metsurin töitä vuodesta 1981 paiskinut soinilainen Urmas ”Urkki” Niemi (53) kokee puiden lomassa edetessään olevansa kutsumusammatissaan. Hän mieltää metsän toiseksi kodikseen.

”Metsässä on hyvä olla. Vaikka töillä on toki aikataulunsa, ei toimintaa leimaa minuuttiohjelma. Metsä on paikka, missä mieleni rauhoittuu ja energiani tasoittuu”, Niemi sanoo.

Niemi sai kipinän metsäalalle isältään lähdettyään hänen mukanaan puuhommiin jo pienenä poikana. Urmaksen isän nimiin napsahti myös vuonna 1954 viimeinen Hakkuumestari-titteli.

”Ymmärtääkseni silloinen kisa oli lajinsa viimeinen. Isäukko kaatoi tuolloin kolmen päivän kisassa kahdeksantoista tunnin aikana 32,05 pinokuutiota puuta kirveellä ja pokasahalla. Itselläni olisi moottorisahallakin melkoinen urakka päästä samaan”, Niemi hymyilee.

Työtään Metsähallituksen leivissä Niemi kuvailee antoisaksi, vaikka kuluva vuosi toi myös lomautuksen.

”Toimialueeni on noin 300 kilometriä, eli liikun paljon eri paikoissa. Minulle tällainen vaihtelu on erittäin mielekästä.”

”On kuitenkin selvää, että talvella tullut taloudellisiin suhdanteisiin pohjautunut kolmen kuukauden lomautus ei hymyilyttänyt. On turha kiistää etteikö epävarmuus olisi tässäkin työssä läsnä.”

Niemi ei jäänyt lomautuksen ajaksi lepäämään laakereillaan. Osa ajasta kului KuusioForest Oy:n leivissä harvennushakkuiden parissa.

”Oli avartavaa päästä näkemään työelämää yksityisen toimijan kautta. Tässä valossa mielessäni kytee myös ajatus alkaa jossain vaiheessa operoimaan metsähommissa yksityisyrittäjänä Metsähallituksen töiden lisäksi.”

Kokeneen metsämiehen mieltä harmittaa nähdä hoitamattomia metsiä. Toimenpiteiden laiminlyönti heijastuu automaattisesti metsän tuottavuuteen.

”Tuntuu ikävältä huomata kuinka monet laiminlyövät niin ensiharvennukset kuin taimikon hoidon. Tällä tavalla toimimalla metsänomistajat menettävät paljon rahaa. On myös selvää, että metsissä olisi tekemättömiä hommia monelle työmiehelle, kun asioihin vain tartuttaisiin”, Niemi toteaa.

Urmas Niemi on myös kivenkova musiikkimies. Hänen kitaransa soi vahvaa bluesia Lumberjacks-nimisessä kokoonpanossa. Bändin nimi ei kuitenkaan pohjaa Niemen ammattiin.

”Nimi on sattumaa, vaikka olenkin alkuperäisjäsen. Muutoin metsän tuoma innoitus kuuluu vahvasti musiikissamme.”

Niemen puhelimen muisti on pullollaan metsässä syntyneitä melodioita sekä sanoituksia. Idean tullessa on visio tallennettava nopeasti.

”Silloin kaivan puhelimen esiin. Metsä on minulle suurin innoittaja, työpäivän aikana saattaa mielenkiintoinen melodia nousta mieleen salamanopeasti.”

”Urkin” mielessä elää myös suunnitelma moottorisahan tuonnista musiikkiin.

”Olen pohtinut ajatusta, missä täysin toimintakuntoinen moottorisaha jylisisi vahvaa soundia torvisektion tapaan. Uskon tämän viritelmän näkevän päivän valon jossain vaiheessa.”

Kappaleisiin ei ole kuitenkaan ainakaan vielä noussut kohtaaminen karhun kanssa. Tuolloin kontio katseli jalkaisin työkaverinsa kanssa liikkunutta Niemeä noin kolmenkymmenen metrin päästä.

”Se tuli metsästä tielle, mitä kuljimme. Karhu katseli meitä hetken, ja päätti onneksi lähteä eri suuntaan. Tuolloin oli olemassa vaara toisenlaiseenkin lopputulokseen, sillä karhu oli erittäin laiha herättyään hiljattain talviunilta.”

Ympäri Suomea keikkalavoilla Lumberjacksin kanssa kiertävä Niemi antaa myös kiitoksen Metsähallitukselle ymmärtäväisestä suhtautumisesta musiikkielämään.

”He ovat joustaneet työajoissa tarvittaessa. Tällainen suhtautuminen on ollut äärimmäisen tärkeää keikkailun osalta”, Niemi kiittelee.

