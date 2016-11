Ministeriö reagoi kemeraruuhkaan: nuoren metsän hoidon kemeratuki ei avaudukaan tammikuussa

Nuoren metsän hoidon kemeratukihaku ei avaudukaan vielä tammikuun alussa. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa valmistelevansa muutosta kemeralakiin, minkä vuoksi tänä vuonna asetettua hakusulkua jatketaan.

Tukihakemuksia aletaan hyväksyä vasta sitten, kun lain muutos on tullut voimaan.

"Kemeralain muutoksen tarkoituksena on, että jatkossa nuoren metsän hoitotyöt toteutettaisiin ja työstä tehtäisiin toteutusilmoitus vuoden sisällä siitä, kun metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. Vuosien 2015–2016 aikana nuoren metsän hoitotöihin on myönnetty kemeratukea lähes kahden vuoden suoritemäärille", ministeriö toteaa tiedotteessaan.

Taimikon varhaishoidon tukihaku avautui lokakuussa ja siihen otetaan vastaan normaalisti hakemuksia.

Metsien terveyslannoituksen osalta tukien myöntäminen aloitetaan vuoden 2017 alusta lukien.