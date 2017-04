Moottorisahan ajokortti on rantautumassa Suomeen

Suomeen valmistellaan moottorisahan käyttökoejärjestelmää. Asiaa suunnittelee työryhmä, jossa on mukana muun muassa metsäalan oppilaitosten edustajia.

Tarkoituksena on, että metsäalan koulut myös tarjoaisivat moottorisahan käyttökoulutusta ja pitäisivät kokeita. Suomalaisesta järjestelmästä kaavaillaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa, eli kortin suorittaminen ei olisi pakollista.

Ruotsissa moottorisahan ajokortteja on myönnetty jo yli kymmenen vuoden ajan ja vuonna 2012 ajokortti tuli pakolliseksi niille, jotka käyttävät sahaa työtehtävissä. Yksityiset metsänomistajat on kuitenkin vapautettu korttipakosta, jos he sahaavat omassa metsässään.

Ruotsissa moottorisahan ajokortteja on myönnetty jo yli 100 000 kappaletta.

Suomalaisten suunnitelmissa ei ole ainakaan toistaiseksi tarkoitusta hyväksyttää testauksia millään katto-organisaatiolla Ruotsin mallin mukaisesti. Koulutuksen järjestäjät Suomessa pitäisivät testaukset ja myöntäisivät itsenäisesti todistuksen kokeen suorittamisesta. He myös pitäisivät kirjaa siitä, ketkä ovat kokeen suorittaneet.

Ruotsissa kokeeseen osallistuminen maksaa sata kruunua (noin 11 euroa) tasoa kohden ilman arvonlisäveroa. AB-tason peruskorttikoe, joka kattaa puun kaadon ja karsinnan, maksaa 300 kruunua (noin 33 euroa) ilman arvonlisäveroa.

Suomessa kokeen hintaa ei ole vielä päätetty.

Ruotsin sahakortteja hallinnoiva Säker Skog -yhdistys kertoo verkkosivuillaan, että AB-korttiin valmistava koulutus maksaa 400–800 euroa. Toki kokeeseen voi mennä ilman koulutustakin, jos on kokenut sahaaja. Yhdistyksen mukaan hyvillä pohjatiedoilla perustason kokeen voi läpäistä, kun suorittaa ensin 3–4 tuntia kestävän nettikoulutuksen. Koetta varten on olemassa myös oppikirjoja.

Ruotsalaisessa korttikokeessa on teoriaosuus ja käytännön koe.

Moottorisahauksen käyttökoulutuksen tiukentumisen syynä sekä Ruotsissa että Suomessa on halu parantaa työturvallisuutta. Vastaavaa koulutusta ja testausta on käytössä myös useissa muissa Euroopan maissa.

