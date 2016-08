MTK:n metsäjohtaja Hakkarainen: Ideologia jyrää faktat sertifiointikeskustelussa

Hakkarainen moittii MT:n kolumnissaan ympäristöjärjestöjä tosiasioiden sivuuttamisesta ideologian kustannuksella.

"Ikävää ja surullista sertifiointikeskustelussa on, että ympäristötahojen viesteissä ideologia tuntuu usein jyräävän faktat. Venäjän FSC-puuta kehutaan ympäristöystävällisemmäksi kuin suomalaista PEFC-sertifioitua puuta."

Hakkaraisen mielestä PEFC vastaa tällä hetkellä parhaiten suomalaisten metsänomistajien tarpeeseen. Hän ei kuitenkaan lyttää FSC-sertifiointia, vaan pitää sen kehittämistä päinvastoin myönteisenä asiana.

"Onneksi keskustelun taso ja sävy kansallisen FSC-organisaation kanssa on aivan toista luokkaa.

Mielestäni on aivan erinomaista, jos FSC-järjestelmää kyetään kehittämään niin, että sen toiminta ja mallit sopivat suomalaiseen perhemetsätalouteen. Aivan ratkaisevaa on, että hehkutettu markkinalähtöisyys on aitoa markkinalähtöisyyttä."

