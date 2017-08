Myanmarissakin nuoret kaikkoavat kaupunkeihin ja metsä on talouden perusta

Ywa Nganin ja Pintayan kunnissa kuten ympäri maatakin tiedetään kyliä, joiden ympäristön metsät on hakattu kokonaan. Ovatko hakkuut laittomia tai laillisia, sitä ei oikein kukaan osaa sanoa. Huhuja riittää. Puukuormia ajetaan varsinkin Kiinan suuntaan,

"Sademetsä sitoo vettä ja siksi elämämme on täysin metsän varassa", toteaa Ya Gyin yhteisömetsän puheenjohtaja U Ba Aung .

Myanmar on metsien maa – edelleen, vaikka metsäpeite onkin huvennut lähemmäs puoleen reilun sadan vuoden takaisesta.

Sopimus mahdollistaa siis laillisen elinkeinotoiminnan, kunhan kylä toteuttaa sitä yhdessä kestävin periaattein. Se on tärkeä askel kylille, joissa on eletty pitkälti niukassa omavaraistaloudessa.

Tällä vuosikymmenellä metsähallinto on vasta solminut niitä aktiivisemmin. Sopimuksen on myös voinut vahvistaa eli "sertifioida", mikä ei kuitenkaan vastaa kansainvälisiä sertioifiontistandardeja.

Yhteisömetsiä koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa 1990-luvun puolivälistä, jolloin sotilasjuntta vielä hallitsi täysin maata.

Osa kylistä on tehnyt viime vuosina valtion kanssa sopimuksen yhteisömetsästä. Vuokrasopimus kestää 30 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa.

Kaikesta näkee, että metsä on myanmarilaisille tärkeä. Polttopuuksi korjataan jo kuivuneet tai vaurioituneet puut. Kasveja ja marjoja käytetään ruuaksi ja terveydenhoitoon sekä käsitöihin kuten korien punomiseen.

"Metsiä on hoidettu aina perinteiseen tapaan yhdessä. Kaikilla on kylässä siihen käyttöoikeus – mutta sen kanssa kulkee myös velvollisuus suojella metsää", painottaa Muinkyadoen yhteisömetsän puheenjohtaja U San Tint.

Nyt metsistä pyritään kehittämään myös uusia elinkeinoja.

Alechaungissa on vanhastaankin kasvanut kahvipensaita ja niitä on istutettu lisää.

Puheenjohtaja U Win Pe pahoittelee, kun kaikki väki on koulutuksessa eikä voi tulla kertomaan vieraalle kylän elämästä.

He löytyvät kyläkoulun takaa, jonne on perustettu pieni opetusmetsä: Metsäteknikko U Ula Myint Kyaw opastaa kahvipensaiden hoitoa. Kysymyksiä tulvii ja kännyköillä videoidaan ahkerasti.

Ya Gyissä vihreä tee on tärkeä tuote, jota on riittänyt myyntiin. Myös Muinkyadoessa on ryhdytty viljelemään kahvia.

Tuotteiden laatu on todettu hyväksi. Yhteisömetsät panostavat teen ja kahvin markkinointiin rahoituksella, jonka ne ovat saaneet FAO:n perhemetsäohjelmasta (FFF). Ohjelman hallinnointia hoitaa Mern Myanmar -järjestö.