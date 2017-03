Naantalin lämpövoimala aloittaa puun polton syksyllä

Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) Naantaliin rakenteilla oleva suuri lämpövoimala on hyvin aikataulussa. Koekäyttö on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa, yhtiön toimitusjohtaja Tapani Bastman kertoo.

Laitoksen teho on lähes 400 megawattia, josta lämmön osuus on 250 ja sähkön 146 megawattia. Energia tuotetaan pääasiassa kivihiilellä. Energiapuun osuus on aluksi 40 prosenttia, mutta myöhemmin sitä aiotaan nostaa 60–70 prosenttiin, Bastman sanoo.

Lämpö käytetään pääasiassa Turussa kaukolämpönä.

Aluksi puuta kuluu noin puoli miljoonaa kiintokuutiota vuodessa, mutta määrä voi nousta jopa lähelle miljoonaa kuutiota. Metsähake kerätään 100–150 kilometrin säteeltä Naantalista.

Bastmanin mukaan on mahdollista, että laitos käyttää myös tuontipuuta, mikäli kotimaasta puuta ei saada tarpeeksi.

Naantalissa poltetaan myös turvetta, jonka osuus on viitisen prosenttia raaka-aineesta.

Hakkeen toimituksesta on tehty sopimus kuuden eri toimittajan kanssa, mukana ovat myös alueen metsänhoito­yhdistykset.

Vuoden työmaa 2016 -kilpailun voittanutta voimalaa on rakennettu allianssi-mallilla, johon kuuluvat TSE:n ja pää­urakoitsija YIT:n lisäksi A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI.

Bastman kehuu systeemiä hyväksi, rakentamisessa on pystytty ottamaan käyttöön uusia innovaatioita.

Rakentamisen osuus 260 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista on viidennes. Suurin osa rahasta kuluu koneisiin ja laitteisiin, esimerkiksi Valmetin toimittamaan kiertoleijukattilaan.

Fortum omistaa TSE:stä 49,5 prosenttia, Turku Energia 39,5 prosenttia ja loppuosa on Raision, Naantalin ja Kaarinan omistuksessa.

